Varios pasajeros lesionados en el choque entre una 'gacela' y un camión de bomberos en La Habana

Según la información oficial, el microbús no respetó el derecho de vía del vehículo cisterna, lo cual provocó la colisión

La Habana/La colisión con un camión cisterna del Cuerpo de Bomberos que se dirigía a sofocar un incendio provocó el vuelco de un microbús eléctrico Foton, este martes, en la intersección de las calles Paseo y 23, en el municipio habanero Plaza de la Revolución.

El accidente, en la barriada de El Vedado, dejó varios lesionados y hasta el momento no se reportan fallecidos, según testimonios difundidos en redes sociales y el portal Cubadebate, que reconoció el siniestro e informa que la gacela transportaba 12 personas, pero no ha dado detalles de sus causas.

Según la Agencia Cubana de Noticias (ACN), el incidente se produjo cuando el microbús irrespetó el derecho de vía del camión, lo cual provocó la colisión. El medio informa que el camión cisterna pertenece al Comando 9 del Cuerpo de Bomberos de Cuba.

Camión del Comando 9 del Cuerpo de Bomberos implicado en el accidente. / ACN

De acuerdo con los comentarios de múltiples testigos en Facebook, el vehículo fue impactado por la pipa de los bomberos que descendía por Paseo en respuesta a un incendio reportado en la zona. El choque provocó que el microbús se volcara, quedando sobre la acera contra un punto de Policía de Tránsito, como se muestra en las imágenes.

La 'gacela' quedó volcada sobre la acera, contra un punto de Policía de Tránsito. / Redes sociales

Los comentarios señalan que el camión de bomberos, tras el impacto, se trasladó todavía varios metros hasta alcanzar las cercanías de la esquina de Paseo y 21, lo que ha dificultado reconstruir visualmente la secuencia completa del accidente a partir de las imágenes difundidas.

“Un camión de bomberos pidiendo vía chocó a la gacela, la gacela no cedió el paso y llevó a esa tragedia”, escribe uno de los testigos en redes sociales. Otro publica una foto del camión cisterna de bomberos con su testimonio: “Eso fue que hubo un incendio en Calzada y J y un camión cisterna cruzó 23 y chocó con la gacela”.

El camión cisterna de bomberos implicado en el accidente, detenido en 21 y Paseo. / Redes sociales

Equipos de emergencia acudieron al lugar pocos minutos después del impacto y trasladaron a los heridos a centros hospitalarios cercanos –los Hospitales Calixto García y Clínico de 26–. Hasta ahora no se ha precisado el número exacto de lesionados ni la gravedad de sus heridas, aunque por el impacto en el vehículo de transportación de pasajeros los daños físicos podrían ser de gravedad. El parabrisas levantado, el lateral colapsado y la puerta trasera también abierta, que se aprecian en las fotografías, apuntan a un choque severo.

Los comentarios señalan que esta intersección siempre ha sido un peligro por su alta densidad de movimiento y la falta de medidas efectivas de regulación del tráfico. El accidente reactiva preocupaciones sobre la circulación de vehículos de emergencia en una ciudad donde la señalización ni los cortes eléctricos contribuyen a la seguridad vial.

Según informa ACN, en estos momentos se procede al cierre de las calles cercanas al suceso para priorizar la seguridad vial mientras las autoridades investigan para esclarecer el siniestro.