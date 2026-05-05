El gas licuado salta al dólar con la venta de balitas 'online'

Una tienda digital ofrece cilindros de GLP fuera del sistema racionado, mientras en la Isla persisten las colas y la escasez

La Habana/La venta de gas licuado de petróleo (GLP) en Cuba ha dado un giro. Por primera vez, una plataforma digital orientada a los emigrados ofrece el producto en dólares y fuera del sistema racionado, en medio de una crisis energética que mantiene a miles de hogares de la Isla cocinando con carbón.

El anuncio aparece en el sitio web Supermarket, una de las tiendas online diseñadas para que cubanos en el exterior paguen productos destinados a sus familiares en la Isla. En su portada, junto a ofertas de alimentos y electrodomésticos, resalta la promoción de una balita de 22 libras de gas licuado, al precio de 29 dólares, con la advertencia de que la entrega se realiza mediante el intercambio con un cilindro vacío.

La inclusión del GLP en este catálogo marca un punto de inflexión en la comercialización de un producto que, hasta ahora, ha estado estrechamente vinculado a un sistema estatal de distribución regulado y crónicamente ineficiente. La novedad no es solo el canal de una tienda virtual, sino también la moneda, dólares estadounidenses, pagados desde el extranjero.

Quienes tienen familiares fuera del país podrán esquivar las largas colas y la incertidumbre del suministro interno

En la práctica, esto introduce una segmentación muy clara en el acceso a un recurso básico. Quienes tienen familiares fuera del país podrán esquivar las largas colas y la incertidumbre del suministro interno, mientras el resto de la población seguirá dependiendo de un sistema que en los últimos años ha mostrado signos de colapso debido a la crisis energética.

El anuncio llega, además, tras meses de tensiones en la distribución del gas licuado. En varias provincias occidentales, incluida La Habana, la reanudación de las ventas, después de una prolongada escasez, ha estado acompañada de nuevas reglas, como la limitación a un cilindro por cada contrato. Unas restricciones que no han logrado contener las aglomeraciones en los puntos de venta.

En paralelo, la escasez de GLP ha obligado a miles de familias a reorganizar su vida cotidiana. Muchos cubanos deben cocinar de madrugada para aprovechar los pocos momentos de electricidad o recurrir a alternativas más rudimentarias como el carbón y la leña. En La Habana, donde menos de la mitad de la población tiene suministro de gas manufacturado, conocido como “de la calle”, el resto debe apelar a preparar los alimentos a partir de electrodomésticos o esperar por el gas licuado.

Anuncio de venta de balitas de gas por internet y en dólares. / Supermarket

El surgimiento de esta oferta en dólares se inserta además en un contexto peculiar. En los últimos meses, el Gobierno ha abierto la puerta, de manera limitada y bajo control estatal, a la importación y comercialización de combustibles en divisas, para suministrar a negocios privados. Una tendencia que apunta a la dolarización parcial de sectores estratégicos.

En ese contexto, la venta online de gas licuado parece responder a una lógica similar: captar divisas desde el exterior y, al mismo tiempo, aliviar la presión sobre un sistema de distribución interna que no logra cubrir la demanda. Pero, en barrios de La Habana y otras ciudades, donde las colas por una balita pueden extenderse durante horas o días, la noticia podría levantar muchas ronchas.

En un país donde cocinar se ha convertido en un desafío diario, el gas licuado deja ahora de ser solo un combustible doméstico para convertirse en un indicador de estatus económico, poder adquisitivo y, cada vez más, de conexión con la diáspora.