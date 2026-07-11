La gasolina Regular sube a 2,50 dólares sin anuncio oficial

El servicentro El Jardín, en Zapata y 4, en El Vedado, donde la gasolina Regular (B-90) pasó de 1,80 a 2,50 dólares por litro.

La Habana/La gasolinera El Jardín, situada en la esquina de Zapata y 4, en El Vedado habanero, exhibe un nuevo cartel de precios que apunta a otro encarecimiento del combustible vendido en dólares en Cuba. La gasolina Regular (B-90), que desde mayo se comercializaba a 1,80 dólares el litro, aparece ahora marcada en 2,50 dólares, un incremento de casi el 39%.

Las imágenes, tomadas por este diario, muestran además que los precios de la gasolina Súper (B-100), la Especial (B-94) y la Motor (B-83) han sido cubiertos con cinta adhesiva, mientras el diésel mantiene el precio de 2 dólares por litro. La modificación, sin embargo, no ha estado acompañada hasta el momento por ningún anuncio oficial.

El nuevo precio supone el segundo incremento importante en apenas unos meses. El pasado mayo, las autoridades inauguraron un sistema de estaciones de servicio que comercializan combustible exclusivamente en dólares estadounidenses, una medida presentada como una vía para captar divisas y garantizar el abastecimiento.

Aquella decisión terminó de dolarizar, en la práctica, la venta de combustible a la población. Desde febrero, Cimex suspendió la comercialización en pesos cubanos debido a la escasez, y buena parte de las estaciones que mantienen suministro cobran en moneda extranjera. El acceso a la gasolina quedó así reservado fundamentalmente a quienes disponen de dólares o de tarjetas vinculadas a cuentas en divisas, mientras muchos conductores deben acudir al mercado informal, donde el litro llega a rozar el equivalente a siete dólares, o prescindir del combustible.

Desde mayo se comercializaba a 1,80 dólares el litro, pero aparece ahora marcada en 2,50 dólares. / 14ymedio

La subida coincide con una de las peores crisis energéticas que atraviesa la Isla. La falta de diésel y fuel oil ha reducido la generación eléctrica, agravando los apagones en todo el país. La obsolescencia de las termoeléctricas ha provocado dos caídas totales del sistema eléctrico nacional en la última semana. El transporte estatal apenas logra mantener servicios mínimos y sectores como la agricultura, la construcción y la industria llevan meses denunciando la falta de combustible.

En ese contexto, el aumento del precio de la gasolina en dólares parece responder a una estrategia de captación de divisas en un momento en que el Estado necesita recursos desesperadamente. Sin embargo, la ausencia de información oficial alimenta la incertidumbre entre los conductores, especialmente cuando muchas estaciones permanecen desabastecidas durante días.

Las imágenes tomadas en El Jardín muestran una gasolinera sin las largas filas habituales y con pocos vehículos en espera. La aparente calma no obedece solo al precio en dólares, sino al sistema de turnos de la aplicación Ticket, que organiza la compra y permite acudir únicamente a los clientes con una reserva asignada.