La gira del arroz: el canciller cubano comienza un periplo por países asiáticos

Sancti Spíritus/Dos temas dominan las conversaciones en la ciudad de Sancti Spíritus por estos días: los largos apagones y la subida del precio del arroz. Hasta 300 pesos la libra ha llegado a costar en Cuba esta semana el cereal, indispensable en el menú diario y que arriba a los mercados de la Isla importado desde países como Brasil, Estados Unidos, Guyana o Vietnam.

La tarde de este miércoles, frente a un mercado gestionado por una mipyme en el casco histórico espirituano, una decena de personas aguardaban para comprar varios productos, entre ellos las bolsas de un kilogramo de arroz de la marca mexicana Onís, a 600 pesos el paquete. "No hay otra opción", sentenciaba una cliente que cifraba sus esperanzas en la gira que comienza este jueves el canciller cubano, Bruno Rodríguez, por Malasia, Singapur, Vietnam y Laos.

"Parece que va a ir a buscar arroz", especulaba la mujer en alusión a los frecuentes periplos que hacen los funcionarios oficiales, lo mismo para pedir la condonación de una deuda, un poco de petróleo con el que echar a andar las termoeléctricas o alguna otra dádiva que termine en la cada vez más recortada ración de alimentos que consumen los cubanos. "Tiene que ser para eso porque sino para qué otra cosa sería".

En la fila, los comentarios sobre "la gira del arroz" del ministro de Relaciones Exteriores dieron paso rápidamente al debate acerca de la subida que ha experimentado el cereal en las últimas semanas. Si a inicios de este año una libra del producto costaba sobre los 180 pesos en la mayoría de los mercados de la Isla, con la llegada de febrero el monto ha ido escalando. "Lo más barato que te lo encuentras ahora es a 250 y eso es en el caso del arroz criollo que siempre tiene peor calidad", añadía otro cliente que aguardaba a las afueras de la mipyme.

Los espirituanos saben muy bien de lo que hablan cuando de arroz nacional se trata. En 2022 los técnicos vietnamitas que ayudaban en la producción del cereal en la zona de La Sierpe cancelaron el proyecto y se fueron. Los asiáticos llevaban dos décadas en la Isla con un acuerdo de colaboración en el que asesoraban a los productores locales, importaron equipamiento y lidiaron con la maquinaria burocrática local.

Pero hace tres años, la falta de combustible, la ineficiencia de la Empresa Agroindustrial de Granos y el entramado de permisos, funcionarios y limitaciones absurdas les colmó la copa, hicieron las maletas y se marcharon. Tras la partida de los vietnamitas, la producción de arroz se desplomó y el Estado repartió parte de los terrenos de La Sierpe a campesinos locales que se han estado quejando de excesos de presiones y bajos pagos por sus cosechas.

Ahora, una empresa vietnamita será quien insista en sacar adelante un proyecto arrocero, pero esta vez con nuevas ventajas, ya que el Gobierno cubano ha entregado en usufructo tierras del municipio pinareño de Los Palacios para el cultivo del cereal. Es la primera vez desde 1959 que La Habana cede terreno a una compañía extranjera.

En el centro del país, los espirituanos vuelven a poner sus expectativas en los viajes a Vietnam. "Ojalá el ministro logre que nos donen aunque sea un barco porque aquí ni siquiera ha llegado todavía el arroz de febrero del mercado racionado", explica a 14ymedio Xiomara, un ama de casa del Reparto Kilo 12 que asegura no poder permitirse pagar los nuevos precios del alimento en el mercado privado. "Mi pensión no me alcanza ni para cinco libras", concluye.

Los donativos vietnamitas han sido frecuentes en los últimos años en que la crisis económica en Cuba se ha agravado. En abril pasado, el país asiático anunció que entregaría a la Isla 1.640 toneladas del popular alimento. Apenas unos meses antes, en octubre de 2023, había donado 1.200 toneladas para la canasta básica que se vende a través de la libreta de racionamiento.

El arroz, un alimento básico de casi cualquier plato en la Isla, fue el año pasado el mayor dolor de cabeza para las cocinas cubanas. Al llegar la Navidad, donde el cereal es un ingrediente indispensable de las cenas familiares, en los mercados de racionamiento apenas se estaban vendiendo las cuotas de noviembre. La subida impulsó hasta las nubes los costos de alimentarse en la Isla.

En el mercado informal, las ventas de arroz se realizan fundamentalmente por sacos o cantidades al mayoreo. Una bolsa con 25 kilogramos del producto supera los 16.500 pesos y la mayoría de los comerciantes exigen que el cliente adquiera un mínimo de 10 sacos, el traslado de la mercancía se paga aparte y encarece con mucho la compra en un país donde el parque automotor tiene grandes limitaciones debido a la falta de combustible.

En La Habana, el típico menú que se conoce como "una completa" o "una cajita" se ha encarecido en las últimas semanas debido al aumento del costo del arroz, según ha podido confirmar este diario en varias cafeterías y restaurantes. "Con arroz te sale en 650 pero si lo quieres solo con boniato entonces son 580", explicaba este miércoles la dependiente de un pequeño local particular ubicado cerca de la esquina de Infanta y San Lázaro, en Centro Habana.