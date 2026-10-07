El Gobierno de Canarias asegura que no puede enviar "ni un contenedor de alimentos" a Cuba

El viceconsejero de Acción Exterior lamenta que se haya perdido la interlocución con la Casa Canaria por "falta de relevo generacional"

Madrid/Aproximadamente 70.000 canarios residen en Cuba en estos momentos y son objeto de máxima preocupación para los políticos del Parlamento de Canarias, que este miércoles ha abordado su situación en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior. Según el viceconsejero de esta área, su situación es “muy complicada” y el Ejecutivo está teniendo grandes problemas para adquirir ayuda y enviarla.

"En estos momentos no podemos enviar ni un contenedor de alimentos como hemos podido en estos meses pasados, o de medicamentos, porque hay un bloqueo total y no tenemos dónde poder comprarlos, o cómo podemos hacerlo llegar a La Habana y de ahí a otros sitios", ha dicho José Luis Perestelo, de Coalición Canaria, el partido nacionalista conservador, que gobierna la región junto al PP y otra formación regional.

El viceconsejero respondía a una pregunta realizada por su compañero de partido, José Manuel Bermúdez, encaminada a dar seguimiento a los esfuerzos que el Gobierno realiza para aliviar a los miles de canarios que residen en la Isla.

Los ciudadanos "no tienen culpa del régimen político en el que viven, no tienen culpa de la situación en la que están, ni siquiera tienen culpa de la geopolítica"

"El pueblo cubano, por desgracia, lleva mucho tiempo sobreviviendo en condiciones muy complicadas, pero parece que ahora ha aumentado la gravedad de esta situación precaria y no podemos olvidar que detrás de las dificultades hay personas mayores, hay niños, hay familias con pocos recursos y enfermos que necesitan mantener sus tratamientos", planteó.

Bermúdez ha indicado que los ciudadanos "no tienen culpa del régimen político en el que viven, no tienen culpa de la situación en la que están, ni siquiera tienen culpa de la geopolítica, de los bloqueos, de todos estos asuntos que se mueven en un ámbito donde seguramente no hay escasez de recursos necesarios, pero que afectan de manera muy grave a las personas y a las familias que viven todos los días y que sobreviven todos los días".

Perestelo ha confirmado que se están enviado pequeñas cantidades de hasta 200 euros a través de un banco cubano para la población más vulnerable. Esta aportación es complementaria a otras ayudas del Estado, que gestionan la Embajada de España y el Consulado, agregó.

El viceconsejero ha explicado que en los dos últimos años el Gobierno canario ha destinado 1,2 millones de euros a fondos de cooperación en el país, lo que ha permitido trasladar contenedores de alimentos o medicamentos que han sido distribuidos entre la población "sin un criterio discriminatorio" pero con la certeza de que benefician a la colonia canaria.

En este sentido, Perestelo ha lamentado la pérdida de interlocución con las asociaciones canarias que trabajaban sobre el terreno, aunque ha agradecido a la directora general de Acción Exterior, Miossoty de la Caridad, los esfuerzos que realiza para coordinarse con la Isla, detectar a la población más necesitada y contactar con las empresas –tanto presentes en el puerto, ha especificado, como mipymes que puedan ayudar.

No obstante, la falta de relevo generacional está complicando las cosas, ha argumentado, en referencia explícita a la Casa Canaria Leonor Pérez Cabrera. "Una vez que no están aquellos directivos que la impulsaban, van desapareciendo, se han perdido esos vínculos y cada vez es más complicado a pesar de los esfuerzos que se hace desde Emigración, para enviarles algunos recursos", ha expresado, lo que ha hecho que se haya “perdido" el consultorio médico, el centro de día las actividades para los mayores o el grupo de apoyo Renacer.

En 2023, fuentes de la Casa Canaria en La Habana contaron a '14ymedio' que el Gobierno cubano se había hecho con el control de la entidad

En 2023, fuentes de la Casa Canaria en La Habana contaron a 14ymedio que el Gobierno cubano se había hecho con el control de la entidad. El origen de aquellos hechos había sido la muerte en 2018 de Carmelo González, presidente de la asociación desde su fundación y líder del colectivo de cubanos desde su llegada a La Habana, en 1959. Lo sucedió en el cargo su antigua mano derecha, Lázaro Rivero, que a su vez era vicepresidente del Banco Nacional y del Banco de Fomento Agrícola e Industria cubanos.

Las acusaciones de corrupción y de mala justificación de los gastos circulaban entonces, cuando Fernando Rojas, viceministro y ministro de Cultura en aquel momento –además de descendiente de canarios– tomó el mando, inicialmente de manera transitoria –con una gestora– hasta que unas elecciones determinaran la nueva directiva. Sin embargo, nunca ha trascendido otra presidencia, lo que coincide con la afirmación de Perestelo sobre la falta de relevo generacional.