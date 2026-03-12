El Gobierno de Cuba anuncia la excarcelación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano

Militares custodian a dos presos en una cárcel de La Habana.

El régimen informó que estas personas "han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión"

La Habana/El Gobierno de Cuba anunció este jueves la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de "soberana" y enmarcó en un acuerdo con El Vaticano.

"El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión", explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la última en 2025, a una serie de presos –entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG–, muchas de ellas tras un acuerdo con El Vaticano o con la mediación de la Santa Sede.

Las excarcelaciones en el sistema cubano no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

La Habana enmarcó esta decisión en "el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad".

Agregó que se trata de una "decisión soberana" que constituye "una práctica habitual" en el sistema de justicia penal cubano, que la Cancillería caracterizó por su "trayectoria humanitaria".

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la última en 2025, a una serie de presos, entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG

Según cifras del Minrex, desde el año 2010 el Gobierno cubano ha beneficiado con indultos a 9.905 reclusos, mientras que en los últimos tres años otros 10.000 presos fueron excarcelados por diferentes beneficios.

El Gobierno cubano anunció en enero de 2025 la liberación gradual de 553 personas sancionadas tras un acuerdo entre La Habana y la administración ya saliente del presidente de EE UU Joe Biden, con mediación del Vaticano.

A cambio Washington sacó a la Isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una sanción con un fuerte impacto financiero para Cuba.

No obstante, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump acabó de golpe con ese tibio acercamiento entre EE UU y Cuba. Washington volvió a incluir a La Habana en su lista negra apenas horas después de la toma de posesión del republicano.

Cuba, sin embargo, siguió adelante con la excarcelación, que concluyó en marzo de 2025. Alrededor de la mitad de los beneficiados eran presos por motivos políticos, según los registros que llevaron a cabo en aquellos días varias ONG de derechos humanos.

El anuncio de esta excarcelación se produce en medio de fuertes presiones –incluido un bloqueo petrolero– de Washington a Cuba para que aplique reformas, principalmente económicas, pero también políticas.

Se trata de una "decisión soberana" que constituye "una práctica habitual" en el sistema de justicia penal cubano, que la Cancillería caracterizó por su "trayectoria humanitaria"

En el informe de febrero de la ONG Prisoners Defenders, se reporta que Cuba registra actualmente 1.214 presos políticos, la cifra más alta documentada hasta ahora. En el pasado mes se sumaron 28 nuevos encarcelados por motivos políticos –23 hombres y cinco mujeres–, mientras 21 salieron de la lista, la mayoría por haber cumplido sus condenas.

Entre los presos políticos actuales hay 131 mujeres, 31 personas que fueron detenidas siendo menores de edad y al menos 467 reclusos con patologías médicas graves, además de 47 con trastornos de salud mental sin tratamiento adecuado.

Según la organización, muchos de los nuevos arrestos están vinculados a acusaciones de “propaganda contra el orden constitucional”, utilizadas contra ciudadanos que realizan pintadas, exhiben carteles críticos o publican mensajes políticos en redes sociales.

Pese a la excarcelación anunciada este jueves, el informe de la ONG denuncia la escalada represiva del régimen cubano al señalar que las detenciones suelen realizarse sin orden judicial, mediante operativos policiales, registros domiciliarios y citaciones utilizadas como emboscadas.