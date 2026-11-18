La disposición no establece porcentajes obligatorios de incremento ni garantiza que todas las pensiones se actualicen según el aumento de los precios.

La nueva normativa cambia las cotizaciones y reconoce derechos laborales, pero deja en manos del Gobierno la actualización de las jubilaciones

La Habana/El Gobierno cubano publicó este miércoles nuevas disposiciones sobre la seguridad social que modifican las contribuciones de los trabajadores, reconocen períodos dedicados al cuidado de familiares y actualizan el cálculo de las jubilaciones. Sin embargo, las normas dejan pendiente una de las principales demandas de los pensionados: que sus ingresos aumenten automáticamente en correspondencia con la inflación.

El Decreto-Ley 140 y el Decreto 186, publicados en la Gaceta Oficial número 97, entrarán en vigor el próximo 25 de noviembre. Ambos modifican la Ley 105 de Seguridad Social, de 2008, y su reglamento, además de varios regímenes especiales aplicables a trabajadores privados, artistas, productores agropecuarios y otros sectores.

La principal novedad relacionada con el poder adquisitivo aparece en el artículo 8 de la Ley 105. El Consejo de Ministros deberá fijar anualmente las cuantías mínimas de las pensiones y prestaciones, teniendo en cuenta las condiciones económicas y la tendencia de la inflación.

Entre los cambios favorables destaca el reconocimiento de hasta diez años dedicados al cuidado de familiares dependientes como tiempo de servicio para obtener la jubilación ordinaria

No obstante, la disposición no establece porcentajes obligatorios de incremento, ni garantiza que todas las pensiones se actualicen según el aumento de los precios. La decisión continuará dependiendo del Gobierno, que tampoco queda obligado a compensar las pérdidas acumuladas por los jubilados.

La diferencia resulta significativa frente a sistemas imperantes en otros países, donde las pensiones contributivas se revalorizan anualmente según la evolución del índice de precios al consumidor. En Cuba, por el contrario, la inflación será apenas uno de los factores considerados por las autoridades.

El antecedente más cercano es el aumento parcial aprobado en agosto de 2025, cuando las pensiones de hasta 2.472 pesos recibieron 1.528 adicionales, mientras otras inferiores a 4.000 fueron elevadas hasta esa cantidad.

Entre los cambios favorables destaca el reconocimiento de hasta diez años dedicados al cuidado de familiares dependientes como tiempo de servicio para obtener la jubilación ordinaria. La medida beneficia especialmente a quienes han interrumpido su trayectoria laboral para atender a personas mayores, enfermas o con discapacidad.

Para los trabajadores por cuenta propia y socios de mipymes, la contribución será del 20% de la base declarada

Acreditar esos períodos exigirá declaraciones, certificados médicos avalados por policlínicos, documentación clínica y comprobaciones administrativas. Además, el certificado médico deberá solicitarse anualmente, un requisito potencialmente complicado en un país donde los trámites burocráticos se ven constantemente afectados por los apagones y los problemas técnicos.

La normativa también regula la pluriactividad. Quienes desempeñen varios trabajos podrán sumar sus ingresos y bases de contribución para calcular la pensión, aunque los períodos trabajados simultáneamente contarán una sola vez como tiempo de servicio.

Para los trabajadores por cuenta propia y socios de mipymes, la contribución será del 20% de la base declarada. Los marinos aportarán el 25% y los artistas el 8%, con otro 12% a cargo de las entidades que los representan. Se eliminan límites anteriores de cotización, pero se impide modificar la base durante los cinco años previos a la edad de jubilación.

El cálculo de las pensiones mantiene como referencia los cinco años de mayores salarios dentro de los últimos quince, criterio ya contemplado en la legislación anterior. La nueva escala regresiva reduce progresivamente el peso de las bases superiores a 14.535 pesos, de modo que cotizar más no garantiza recibir una pensión proporcionalmente mayor.

Las disposiciones tampoco anuncian un incremento inmediato para los actuales jubilados, precisamente en un contexto en que el encarecimiento de los alimentos y servicios continúa erosionando sus ingresos.