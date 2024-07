El Gobierno cubano reconoce que hay 70% de desabastecimiento en las farmacias

La Habana/Los funcionarios del Ministerio de Salud Pública reconocieron este lunes frente al Parlamento que falta el 70% de los medicamentos básicos que necesitan los pacientes cubanos. De los 651 productos que deberían venderse en las farmacias, solo 292 están disponibles y de manera intermitente.

La escasez se concentra casi por entero en los productos que se despachan con tarjeta de control –conocida como tarjetón– y afecta a los medicamentos que se elaboran en la Isla, que corresponde a un 80% del cuadro básico. “Decir que esta situación se va a resolver en los próximos días sería irresponsable”, admitió el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda.

“Hemos enfrentado, y aún tenemos, una situación de desabastecimiento importante en la red (de farmacias)”, reconoció María Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas. Las causas que esgrimen son las habituales: la falta de financiamiento para fabricar nuevos fármacos, el encarecimiento de las materias primas en el mercado exterior y el coste de su importación a la Isla.

En un análisis previo a la sesión, la diputada Cristina Luna Morales, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte, presentó los resultados sobre el funcionamiento de las farmacias comunitarias y hospitalarias. Según explicó entonces, su desabastecimiento es un tema “recurrente” entre los directivos locales, que han argumentado que tampoco hay azúcar, alcohol natural y otras materias primas para la elaboración de fármacos naturales en los laboratorios de cada provincia.

En muchos casos, el incremento de los precios de las materias primas genera que disminuya la generación de los productos. Además, las empresas farmacéuticas no cuentan con transporte administrativo y de carga, lo que también limita su gestión.

La funcionaria también señaló que el número de pacientes con tarjeta de control sigue subiendo, “muchas veces, debido a que los médicos, en su desesperación por que el paciente tenga al menos un medicamento, prescriben lo que está disponible, en lugar de lo que realmente necesita”.

Morales reconoció que no pocas veces el problema es la distribución y no la disponibilidad del fármaco, que puede estar en los almacenes pero no se logra “ponerlos a disposición de forma oportuna (…) porque el personal de otras instituciones que nos prestan servicios para la transportación se ve afectado”.

La venta ilegal de medicamentos se ha convertido en una opción cada vez más frecuente para que los cubanos abastezcan su botiquín

Al respecto, el ministro señaló que la venta ilegal de medicamentos se ha convertido en una opción cada vez más frecuente para que los cubanos abastezcan su botiquín. Es, por ejemplo, el caso de un restaurante en Manzanillo, Granma, que se ha convertido en la farmacia más surtida de la ciudad, constató 14ymedio.

Por otro lado, no en todas las farmacias comunitarias se brinda el servicio de mensajería para la población más pobre. Incluso se informó que los trabajadores de farmacia no tienen siquiera batas sanitarias, modelos y lapiceros. Asimismo, la rotura y falta de teléfonos en algunos casos provoca que muchos pacientes no tengan acceso a los medicamentos.

Finalmente, se informó que existen cuentas pendientes por pagar por la adquisición de medicamentos, tanto de las empresas farmacéuticas como de instituciones de salud.