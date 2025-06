El Gobierno estafa a los médicos que vuelven de misión en Angola: les da MLC en lugar de dólares

La Habana/Después de años de misión médica en Angola, los médicos cubanos se están topando a su regreso a la Isla con una sorpresa muy desagradable. Los bancos no tienen divisas para que puedan extraer el monto en dólares que han acumulado en sus cuentas. La única alternativa legal que les queda es utilizar sus ahorros en compras en moneda libremente convertible (MLC), una opción que consideran "un asalto a mano armada".

Ana Isabel, doctora cubana con el nombre cambiado para este reportaje, pasó dos años en el Hospital Materno Infantil do Camama Dr. Manuel Pedro Azancot de Menezes, en Luanda. Separada de su familia, la especialista puso todas sus esperanzas en el dinero que, mientras ella trabajaba en el continente africano, se iba acumulando en su cuenta del Banco Popular de Ahorro (BPA) en la Isla.

"Debemos recibir en total 1.200 dólares mensuales, allá nos tenían que dar 200 en kuanzas [la moneda oficial de Angola] y los otros 1.000 se depositan aquí", cuenta a 14ymedio la galena. "Pero allá nunca nos daban los 200, siempre pasaba algo y nos daban solo 100 (unos 82.500 kuanzas), con la opción de que la familia aquí pudiera sacar del banco otros 50 dólares según la disponibilidad de divisas que hubiera en ese momento".

"Allá nunca nos daban los 200, siempre pasaba algo y nos daban solo 100 (unos 82.500 kuanzas), con la opción de que la familia aquí pudiera sacar del banco otros 50 dólares según la disponibilidad de divisas que hubiera en ese momento"

Los profesionales cubanos en Angola tienen que apretarse el cinturón, porque aunque cuentan con alojamiento gratis, la alimentación y los otros gastos corren de su bolsillo. "A veces no me alcanzaba ni para recargar el móvil, pero creía que todo ese sacrificio valía la pena si al regresar tenía mis dólares garantizados, como decía el contrato con Antex [Corporación Antillana Exportadora S.A]", explica Ana Isabel.

La Corporación Antex, una entidad incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac), pertenece al conglomerado militar cubano Gaesa. La entidad gestiona en territorio angolano negocios que van desde la construcción de autopistas, pasando por la reparación de aeródromos hasta agencias de viajes. Solo entre 2013 y 2017, Angola pagó a Antex más de 1.000 millones de dólares, según una investigación publicada por El Toque.

Cuba ha cobrado con creces la participación, financiada por la antigua URSS, de sus más de 300.000 soldados en la guerra civil de Angola entre 1975 y 1991. Lo ha hecho precisamente a través de Antex. Según la prensa portuguesa, en 2015 el 70% del personal sanitario en ese país era cubano.

En el documento que rubrican todos los cubanos en misión oficial en Angola –más de 2.000 ahora mismo entre médicos, enfermeros, técnicos de la salud, constructores, choferes y profesores de educación superior– se asegura que Antex, "siempre que exista la disponibilidad de efectivo para ello, acreditará al Trabajador durante el mes anterior a la fecha de su regreso a la Patria, el cien por ciento (100%) del importe en USD proveniente de su remuneración mensual". En el caso de la mayoría de los médicos, el monto acumulado oscila entre 20.000 y 22.000 dólares.

"Cuando regresamos nos dijeron que el banco no tenía disponibilidad de divisas y que solo podíamos usar el dinero a través de nuestras tarjetas en MLC"

Sin embargo, el contrato se ha convertido en papel mojado. "Cuando regresamos nos dijeron que el banco no tenía disponibilidad de divisas y que solo podíamos usar el dinero a través de nuestras tarjetas en MLC", explica la doctora a este diario. Ella, no obstante, se siente afortunada. "En mis vacaciones, cuando vine en mitad de la misión a Cuba, pude sacar unos 1.500 dólares, porque en ese momento el Banco tenía disponibilidad, pero ahora no tiene y no parece que vaya a tener en el corto plazo".

En febrero pasado, un grupo de médicos se quejó ante Antex por la falta de divisas. La respuesta oficial entonces fue que se trabajaba para pasar sus tarjetas magnéticas a la modalidad de prepago Clásica, para que así pudieran comprar en las tiendas en dólares que comenzaron a abrirse en la Isla desde inicios de este año. "No era lo ideal, porque la mayoría lo que quiere es el efectivo, pero al menos podríamos comprar algunos productos necesarios para el día a día". Pero la promesa no se ha cumplido todavía. "Nos han robado nuestro dinero", sentencia con amargura.

"Tenemos que vender nuestros MLC en la calle, bajo el riesgo de que nos agarre la Policía y nos condene por el delito de tráfico ilegal de moneda, para luego comprar también en el mercado negro los dólares que necesitamos", enumera María Isabel, conocedora de que la tasa de cambio informal es ahora de 260 pesos por cada MLC y 375 por cada dólar. "Con las tarjetas que tenemos ahora no podemos ir a ninguno de esos mercados, como el de 3ra y 70 en Miramar, lo que nos quedan son unas tiendas casi vacías y a oscuras donde no hay ni detergente".

Una situación muy similar vive el doctor Arnaldo, que trabajó dos años en varios hospitales, entre ellos el Comandante Raúl Díaz-Argüelles, en Cuanza Sur. El profesional, también con la identidad protegida para evitar represalias, cuenta a este diario que tuvo que hacer "de tripas corazón" en el último año de su estancia en Angola para no desertar. "Ganas no me faltaron porque nos trataban como si fuéramos basura, pero en Cuba tengo a mis padres que están muy viejitos y no puedo dejarlos solos".

Arnaldo sabe que por su trabajo como médico Angola paga a Antex 5.000 dólares mensuales. De esos, el doctor solo recibía en mano unos 100 cada mes, en kuanzas. "La cuenta bancaria en Cuba la tenía pensada para, a mi regreso, usar esa divisa para irme a Brasil con mi hermano, abrirme camino ahí y poder sacar poco después a mis padres", cuenta. Pero del dinero en el BPA no ha podido todavía tocar ni un billete.

Arnaldo sabe que por su trabajo como médico Angola paga a Antex 5.000 dólares mensuales. De esos, el doctor solo recibía en mano unos 100 cada mes, en kuanzas

A diferencia de Ana Isabel, cuando Arnaldo estuvo de vacaciones en la Isla en mitad de la misión médica, no pudo acceder ni a un solo dólar de su cuenta aunque el contrato asegura que podría extraer hasta el 50% del monto acumulado durante esa pausa de descanso. "Me dijeron que no tenían disponibilidad en el banco aunque había hecho la solicitud de extracción unos meses antes, desde allá", cuenta. "Ni eso sirvió, me bajaron la muela de la crisis y de que el país no tiene acceso a las divisas internacionales”.

"El contrato lo dice bien claro, que la cuenta que Antex abre para colocar parte de nuestro salario es un depósito en dólares", detalla Arnaldo. "Nos dijeron que nos garantizaban las extracciones una vez que regresáramos sin fugarnos de la misión pero la verdad es que yo no he podido sacar nada del banco". El galeno se siente timado y lamenta no haber escuchado algunas proposiciones de pasarse al sector privado que recibió en Angola.

"Hice buenos amigos allá, incluyendo cubanos que trabajan por su cuenta en clínicas de Luanda y me dijeron que me quedara, que no regresara a Cuba que iba a salir ganando pero creí que Antex iba a cumplir el contrato y por eso vine". En varias ocasiones, cuando los exiguos 100 dólares que recibía en Cuanza del Sur no le alcanzaban para comer tuvo que pedir ayuda a su hermano en Brasil. "Esto no se lo puede creer nadie pero cuando vine de vacaciones a Cuba un amigo me tuvo que prestar unos dólares para poder contar con algo de dinero allá".

"Tuve propuestas para hacer algunas consultas por mi cuenta y ganar un dinerito directamente pero eso era muy peligroso. Porque si hacías trabajos por fuera y te cogían te regresaban a Cuba con una sanción y podían quitarte todo el dinero acumulado en la cuenta así que no quise arriesgarme", cuenta Arnaldo. Su contención sirvió de bien poco.

"Ahora estoy como un delincuente, me tuve que hacer una cuenta con otro nombre en Facebook para proponer mis MLC a ver si alguien me los quiere comprar en pesos y entonces tratar de comprar los dólares". Su objetivo, lograr recuperar por lo menos entre 5.000 y 8.000 dólares para comprar el boleto de avión que lo saque de la Isla y le quede algo para hacer parte del trayecto hacia la frontera brasileña. "Me cansé de fajarme con Antex y con el banco, ahora lo único que quiero es irme de aquí".