Otro golpe comercial a las exportaciones cubanas de habanos, ahora en Europa

Madrid/Las sanciones de la Unión Europea a Chen Zi, el multimillonario dueño de casi el 30% de Habanos S.A., amenazan el negocio del tabaco cubano en uno de los continentes que más demanda el producto. El pasado viernes, el distribuidor en Austria, Alemania y Polonia, la empresa 5th Avenue Products Trading GmbH, comunicó la suspensión de los pedidos por “restricciones bancarias temporales”.

La compañía envió una carta a sus clientes –compradores minoristas del tabaco– atribuyendo la paralización al "cumplimiento en curso y la revisión de las sanciones que afectan a uno de nuestros accionistas", según ha desvelado la página especializada del sector Halfwheel, con sede en Estados Unidos. El autor de la nota es Charlie Minato, cofundador de la web y entrevistado hace apenas unos días para un reportaje del medio británico Financial Times en el que se analizaba como fallida la estrategia de Chen Zi para posicionar los habanos como producto de superlujo, en detrimento del cliente tradicional.

La carta señala que la empresa no puede “aceptar nuevos pedidos ni enviar ningún producto hasta nuevo aviso. Estas medidas son necesarias para garantizar el marco legal y organizativo para todas las partes involucradas”. Además, la misiva subraya que no hay relación con la calidad del producto ni problemas con “las relaciones comerciales existentes”.

La compañía envió una carta a sus clientes –compradores minoristas del tabaco– atribuyendo la paralización al "cumplimiento en curso y la revisión de las sanciones que afectan a uno de nuestros accionistas"

5th Avenue Products Trading GmbH es propiedad de la filial de Habanos S.A. Altabana (80%) y el grupo suizo alemán Villiger Group (20%). Chen Zi es propietario en un 50% de Tabacalera S.L.U., que a su vez posee el 50% de Habanos S.A., por lo que es propietario, de manera indirecta, de una pequeña participación en esta compañía, un porcentaje que puede rondar entre el 11,4% y el 20% según calculan algunas publicaciones.

Actualmente, Chen Zi se enfrenta a un proceso judicial en China donde enfrenta cargos que pueden suponerle, incluso, pena de muerte. La justicia lo acusa de liderar una red transnacional que operaba desde centros clandestinos en Camboya y le atribuye delitos como el de lesiones graves contra trabajadores explotados, estafa masiva a través de esquemas de fraude financiero y ciberestafas en línea; gestión de plataformas de juegos de azar y casinos ilegales dirigidos a ciudadanos chinos, trata de personas y detención ilegal con fines de trabajo forzado, además de lavado de dinero y la ocultación de ganancias de origen ilícito mediante entramados financieros globales.

En EE UU, está acusado de orquestar un entramado global de ciberestafas y esquemas de inversión en criptomonedas ejecutados desde campos de trabajo forzado e internamiento clandestino en Camboya. Por esta causa se le han incautado más de 14.000 millones de dólares en Bitcoin y se ha designado a su conglomerado, Prince Group, como una organización criminal transnacional. Por estos motivos pesan sobre él sanciones financieras globales.

Lo mismo le ocurre en Reino Unido y la UE, donde se le acusa principalmente de violaciones de derechos humanos por los mismos motivos que EE UU –los campos de trabajo forzado en Camboya–, blanqueo de capitales e inversiones ilícitas. Por ello, tiene vetada la entrada en la zona y bloqueados todos sus bienes. Además, los ciudadanos o empresas europeas y británicas tienen prohibido realizar negocios o aportar fondos a sus compañías.

Las sanciones de Bruselas son las últimas en añadirse a la lista, en julio de 2026, y las que más están afectando a Habanos. La pasada semana se supo que Elite Trading Scandinavia AB, que distribuía el producto en los países bálticos y nórdicos, entró en un proceso de liquidación voluntaria tras la suspensión de su licencia por parte del Ayuntamiento de Gotemburgo, en Suecia, donde estaban sus almacenes y oficinas.

Europa es el continente con más demanda de Habanos, aunque China lo supera en facturación por haberse centrado en el segmento de lujo

La medida se tomó tras una “investigación de idoneidad financiera” por los lazos de la empresa con Chen Zi y derivó en la disolución de la compañía, que distribuía los habanos no solo en ese país, sino también en Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania.

Europa es el continente con más demanda de Habanos, aunque China lo supera en facturación por haberse centrado en el segmento de lujo. España, Francia, Alemania y Suiza son los países que más habanos importan, dejando en 2024 –último año del que hay cifras oficiales– 827 millones de dólares en ingresos para el producto cubano, aunque solo la mitad corresponde a a la empresa estatal.

La situación solo podría resolverse a corto plazo cuando Chen Zi salga del accionariado de las empresas. Un juez de las Islas Vírgenes ha nombrado a la empresa de reestructuración Interpath liquidador provisional para 30 empresas vinculadas a Chen y al Grupo Prince, entre ellas Simply Advanced, con la que controlaba casi un tercio de las acciones de Habanos S.A. La medida está siendo impugnada por los abogados del multimillonario.