La sífilis y la gonorrea se expanden en la provincia cubana de Artemisa ante la falta de condones

El último lote de condones destinado al comercio y para los consultorios médicos de Artemisa se recibió hace dos años. Desde entonces, reconoce en la prensa local la Dirección de Farmacias y Ópticas de la provincia, el suministro ha estado limitado solo al mercado informal, donde los cubanos pueden conseguir el producto a precios prohibitivos.

Sarah Varona Monzón, vocera de la Dirección, confirmó al diario que desde el primer trimestre de 2021 no reciben ni un solo paquete de condones, a diferencia de las tabletas anticonceptivas, que sí llegan a los consultorios y se entregan cada 15 días por municipios.

"Antes, cuando entraban los preservativos, se distribuían equitativamente entre todas las unidades de farmacia. Esa sería la misma estrategia si volvieran a llegar", lamenta la funcionaria.

En su nota, titulada Condones en Cuba: cuidarse o no cuidarse, he ahí el problema, El Artemiseño reconoce el fracaso en el suministro de los métodos anticonceptivos y cómo el mercado informal ha acabado por convertirse en la única alternativa para conseguir los fármacos y evitar así tanto las enfermedades de transmisión sexual (ETS) como los embarazos no deseados.

El ciclo de inyecciones anticonceptivas para un año suele costar 3.600 pesos, mientras que cada condón vale entre 35 y 50 pesos "Aunque sean más caros, vale la pena pagarlos", admite Mario Rodríguez, un joven de 24 años entrevistado por el diario.

De acuerdo al diario, solo la farmacia internacional de Mariel, en Artemisa, tiene condones a 2,40 en MLC (moneda libremente convertible) la caja de tres unidades, equivalente a 288 pesos en moneda nacional a la tasa de cambio oficial o unos 440 pesos en el mercado informal de divisas. A los cubanos "no les queda otro remedio que sucumbir a grupos de Facebook y WhatsApp que, por estos días, suplen tantas necesidades de la vida cotidiana", agrega.

Pero no todos los cubanos pueden darse el lujo de pagar los exorbitantes precios del mercado informal y, reconoce el medio, los datos de las enfermedades sexuales no son "buenos". Un informe de la Dirección de Salud Pública de Artemisa reveló que la epidemia de VIH/sida ha crecido de manera significativa desde sus comienzos en 1986. Solo hubo una disminución en 2022 en los diagnósticos con relación al año anterior, atribuible a que la búsqueda de casos se centró en los municipios de Guanajay, Güira de Melena y Candelaria.

Los jóvenes entre los 20 y 24 años son los "más afectados" y representan el 28,3% del total de enfermos diagnosticados. Luego está el grupo de 25 a 29 años, con un 15,1%. Igual porcentaje representan los casos confirmados de cubanos entre 30 y 34 años. "El sexo masculino continúa predominando en la epidemia, especialmente los hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Aunque, del sexo femenino también hay casos", cita El Artemiseño.

Las enfermedades de mayor contagio son la sífilis y la gonorrea. El reporte señala que la sífilis aumentó en todos los municipios de la provincia, aunque la mayor incidencia se registra en los municipios de Bahía Honda, San Cristóbal, Bauta y Artemisa. En este caso, los cuadros clínicos predominan entre los jóvenes de 19 a 24 años.

Por su parte, la tasa de contagios de gonorrea –también conocida como blenorragia– es de 46,1 por cada 100.000 habitantes. Al igual que con la sífilis, los grupos etarios con más diagnósticos confirmados son los jóvenes de 19 a 24 años. En este caso, los municipios con los mayores contagios son Artemisa, Güira de Melena, Bahía Honda y San Cristóbal.

"Estamos claros: nosotros solo damos una muestra porque nuestra misión es educar en el uso del sexo protegido. Todo fuera más fácil si en la farmacia hubiera"

Los métodos anticonceptivos se han vuelto populares entre los productos que los cubanos residentes en el exterior traen en sus visitas a la Isla. La píldora del día después y los dispositivos intrauterinos llegan muchas veces con viajeros, para sus familiares o para revenderlos. Una sola de estas pastillas cuesta entre 700 y 900 pesos en el comercio informal.

Cuba también recibe donaciones, pero Lester Rojas Lay, coordinador provincial de la Red HSH, afirma que no son suficientes para las necesidades de la población. Recientemente recibieron un cargamento de profilácticos dirigido a la población gay del Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

"Estamos claros: nosotros solo damos una muestra porque nuestra misión es educar en el uso del sexo protegido. Todo fuera más fácil si en la farmacia hubiera", señaló el coordinador, que detalló que solo entregan 21 condones y 10 lubricantes al año.

El Artemiseño agrega que el "infortunio" de la escasez de condones va más allá de las enfermedades, pues es además el método más efectivo en la prevención de los embarazos. De igual manera, señala que Artemisa tiene tasas de embarazo muy jóvenes: 31% de mujeres entre 20 y 24 años, seguido de un 16,6% de jóvenes entre 15 y 19 años.

Finalmente, el diario duda de si la alta tasa de embarazos se debe atribuir tan solo a la carencia de condones, puesto que también existe un gran "desconocimiento e inconsciencia del acto a tan temprana edad" entre los artemiseños.

