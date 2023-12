Un asesor de las grandes hoteleras españolas pide a Cuba que "se abra más" a la privatización

El asesor español Francisco Albertí, que ha sido el gurú financiero de casi todos los grandes grupos hoteleros del país europeo, pidió este jueves a las autoridades cubanas que permitan a las compañías, "especialmente Meliá, ser grandes actores, asesores, del Gobierno en la recuperación turística", sugiriendo, incluso, que pudieran ser dueñas de algunos de los hoteles que gestionan.

Con experiencia trabajando no solo para Meliá, sino para las también mallorquinas Iberostar y Riu –todas con antecedentes de gestión hotelera en la Isla–, el experto no hace su propuesta en vano. El negocio, insinúa, sería redondo.

Todavía mejor, las cadenas podrían ayudar a oxigenar con "inversión privada a todos los sectores que sufren: el energético, el de los suministros, el de la alimentación, el agrario o el ganadero", y que están "paralizados" por la crisis en la Isla.

Para ello, aclara, el primer paso debe darlo el Gobierno cubano, que tendrá que "abrir un poco más el país" para que las compañías españolas dejen de ser simples gestores y se conviertan en propietarios de sus hoteles en la Isla.

"Cuba está en un momento en el que se tienen que tomar decisiones importantes a nivel turístico y de país" si quiere "levantar cabeza"

"Cuba está en un momento en el que se tienen que tomar decisiones importantes a nivel turístico y de país" si quiere "levantar cabeza", asevera Albertí. El asesor turístico también recordó los años en los que trabajó como director de expansión para la cadena Riu, que en 2008 abandonó el último de los tres hoteles que alguna vez operó en Cuba. "No se permitía la inversión para los hoteleros españoles y la familia Riu apostó por otro modelo", dijo.

El plan de expansión puesto en marcha más tarde en países como México, Jamaica o Costa Rica sugiere que la hotelera dejó de ver a Cuba como un enclave de interés y comenzó a apostar por destinos cercanos.

"En aquella época tenían hoteles en gestión y en alquiler incluso en España. Creo que no hubo más motivaciones (para que se fueran de la Isla)", reflexiona Albertí, insinuando quizás que lo mismo podría ocurrir con Meliá o Iberostar, que calificó como "hoteleros que han apoyado la industria" turística, pese a que otros destinos les proporcionan mejores resultados.

Las intenciones de ambas cadenas, sin embargo, parecen dirigirse por el momento en sentido contrario. Este año Meliá inauguró dos hoteles de lujo en Varadero (Matanzas) y Sancti Spíritus. Este último, el Meliá Trinidad Península, ha sido centro de varias polémicas por sus exclusivas instalaciones que acapararon el 60% del presupuesto anual de la provincia otorgado por el Ministerio de la Construcción.

La hotelera también planea inaugurar otras tres instalaciones en zonas céntricas de La Habana: el Innside Habana Catedral, el Plaza de La Habana y el Sevilla

La hotelera también planea inaugurar otras tres instalaciones en zonas céntricas de La Habana –el Innside Habana Catedral, el Plaza de La Habana y el Sevilla–, además de una cuarta en Holguín, el Sol Turquesa Beach. Al cerrar el año, la cadena contará con 34 establecimientos en toda la Isla. Iberostar, a la zaga, intenta alcanzar la treintena y será quien gestione el hotel Torre K en la capital, actualmente en construcción y sin nombre.

Asimismo, el pasado mayo, Gabriel Escarrer, vicepresidente de Meliá, aseguró que, pese a la caída del turismo tras la pandemia, no le cabe duda de que Cuba "volverá a recuperar los niveles previos a la crisis y estará en mejores condiciones que nunca". El directivo también dijo tener fe en que la Isla alcanzara los 3,5 millones de viajeros que preveían las autoridades cubanas, algo que no sucedió. Por el contrario, a finales de noviembre la cifra no llegaba a los 2 millones.

El turismo europeo ha sido de los más afectados, lo que las autoridades de la Isla achacan a la guerra de Ucrania. Las estadísticas del sector, aunque mejores que en 2022, no se comparan a los más de 4 millones de viajeros que volaban a Cuba en los años previos al covid-19.

El Gobierno, por su parte, ha intentado contrarrestar la debacle impulsando el turismo ruso y chino, pero hasta el momento ninguna de las dos alternativas ha mostrado los resultados que esperaba La Habana.

