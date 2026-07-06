Los guajiros cubanos intentan vender tierras a precio de remate por la crisis energética

A los guajiros se les pudren las cosechas, si es que llegan a producir, por la falta de combustible.

Madrid/La escasez de combustible está dando la puntilla al campo cubano. Hace pocos días, 14ymedio conoció el caso de un ganadero que vendió su finca, con establos y todos los animales, dentro en Florida, Camagüey. El guajiro, perteneciente a la tercera generación de una familia dedicada al campo, da el negocio por bueno a pesar de que le pagaron menos de 25.000 dólares. El terreno, las vacas y los sembrados, "costaban más del doble", pero ahora está en la ciudad de Camagüey, en una vivienda que compró con el dinero. "Apretados y sin patio, pero tranquilos. Al menos podemos pegar un ojo por la noche", cuenta.

"En las granjas estatales de mango, la fruta se está pudriendo porque no hay transporte", lamenta Annabelle Cantarero Sánchez en declaraciones al Financial Times. El medio británico publica este lunes una nota en la que confirma que los agricultores de la Isla “están desesperados” intentando vender sus tierras a precio de remate, ya que no tienen cómo sacar adelante la cosecha.

“Sin combustible para riego, tractores o entregas, docenas de personas están anunciando sus granjas a la venta en las redes sociales”, indica el medio, que habló con uno de ellos. El guajiro, que pide usar Juan como nombre ficticio, explica que posee un tractor, un par de bueyes y 7,5 hectáreas en una zona agrícola de la zona central de la Isla. Parte de ellas están sembradas con yuca. Pero no hay manera de salir de ellas. Empezó vendiéndolas por 9.500 dólares y ya ha bajado a los 8.000, sin éxito. "No hay combustible, ni electricidad en Cuba y no tengo dinero", dijo.

No hay manera de salir de ellas. Empezó vendiéndolas por 9.500 dólares y ya ha bajado a los 8.000, sin éxito. "No hay combustible, ni electricidad en Cuba y no tengo dinero"

Cantarero Sánchez es chef nicaragüense y está casada con un consultor peruano. Ambos decidieron establecerse en Cuba en 2014 y fundar la granja Finca Tungasuk, una granja familiar en la que ofrecen experiencias para conocer cómo cultivan y dan servicio de comida con lo que cosechan. Ahora, viven sus días más difíciles en la Isla. Antes entregaban parte de su cosecha a Acopio, que pagaba tarde y mal. Eso ha cambiado ya, pero las cosas no mejoran. "Lo llevo a los restaurantes. Si lo vendiera a la cooperativa, ni siquiera cubriría el costo de la persona que me ayuda a recoger la fruta", dice.

"Sin combustible, no funcionan los sistemas de riego en los campos, los tractores están parados y la comida se está pudriendo en los puertos", explica al diario británico. Aunque ella está logrando, afirma, vender mango y mamey, no cree que pueda mantener este verano la situación. Hasta ahora ha estado pudiendo comprar algo de combustible con el que aprovechaba para repartir sus productos en los trayectos a La Habana para llevar a su hija de siete años a la escuela. Las vacaciones ya no justifican el gasto.

Cantarero Sánchez entiende que los jóvenes no quieran vincularse al campo y, más aún, que haya quien quiera deshacerse de sus fincas, porque son una carga. "Todo el mundo te dirá que algo tiene que pasar este verano, algo sustancial", cuenta al FT. "Esto tiene que terminar ahora".

El medio británico ha hablado con Paul Johnson de FocusCuba, una consultora favorable a la mejora de las relaciones comerciales y económicas entre EE UU y Cuba. El consultor afirma que las cosas ya estaban muy mal antes, pero en lo que va de año, desde que EE UU paralizó las ventas de combustible a la Isla, las cosas son “unas diez veces peor”. Johnson advierte de que tampoco se pueden repartir los envíos de las tiendas online que aún existen, por la falta de gasolina.

"Las entregas al campo se ven considerablemente obstaculizadas porque no tienen el diésel para moverlas. Vi pollo en tiendas minoristas acumulado en los palets. Pollo congelado, que estaba descongelado”, explica.

"Las entregas al campo se ven considerablemente obstaculizadas porque no tienen el diésel para moverlas. Vi pollo en tiendas minoristas acumulado en los palets. Pollo congelado, que estaba descongelado”, explica

El Financial Times recuerda que hay exenciones a la venta de comida desde EE UU y señala que es un negocio muy lucrativo para el sector, pero que el bloqueo energético está acabando con el reparto. “Las exportaciones agrícolas a la Isla están permitidas bajo condiciones estrictas a pesar del embargo estadounidense de seis décadas, y alcanzaron los 477 millones de dólares el año pasado. Pero ahora, las sanciones estadounidenses han tenido un impacto devastador en la producción, el transporte, la distribución y el acceso de alimentos de Cuba”, añade Lee Schlenker, del grupo de expertos del Instituto Quincy.

En lo que va de año, EE UU vendió a Cuba alimentos por valor de 144.843.030 dólares. Además, desde el país vecino se están exportando combustibles al sector privado de la Isla, 24 millones de dólares entre enero y abril según el Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba (US-Cuba Trade). Sin embargo, no todos los privados pueden acceder a este tipo de compras por el momento ni el flujo es tan importante como para atender las necesidades del país.