Guanabacoa estalla tras más de 40 horas sin luz con protestas frente al Gobierno municipal

Un grupo de vecinos impidió que trabajadores de la Unión Eléctrica retiraran un transformador en la calle Corral Falso, también en Guanabacoa.

La Habana/La desesperación por los prolongados apagones llevó a decenas de vecinos de Guanabacoa a concentrarse frente a la sede del Gobierno municipal para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, en una protesta que se prolongó durante varias horas y que, según testimonios recogidos por 14ymedio, se repitió durante este martes y miércoles.

Mientras un grupo de madres reclamaba "¡Queremos corriente!" frente a las autoridades, en otro punto del municipio varios residentes impidieron que trabajadores de la Unión Eléctrica (UNE) retiraran un transformador por temor a quedarse aún más tiempo sin servicio.

La manifestación estuvo protagonizada principalmente por mujeres con niños pequeños, aunque también participaron otros residentes de este municipio del este de La Habana, uno de los más castigados por los cortes eléctricos de los últimos días. Además de exigir el regreso de la electricidad, los manifestantes denunciaron la falta de agua, una consecuencia directa de los apagones, y las dificultades para conservar alimentos en medio de las altas temperaturas.

"Ya la gente está al límite", resumió una vecina que siguió de cerca la protesta. "Porque ya no es solo la corriente; se agrega el agua, que la han puesto dos veces media hora, por tanto tampoco hay agua".

Según pudo confirmar 14ymedio, las concentraciones comenzaron al menos desde el martes. Esa mañana un grupo de vecinos acudió a la sede del Gobierno municipal para reclamar una solución, pero al caer la tarde ya no quedaban manifestantes. Sin embargo, horas después regresaron y permanecieron frente al edificio durante unas cuatro horas coreando "¡Queremos corriente!", sin que el servicio se restableciera.

La noche también estuvo marcada por fuertes cacerolazos en distintos barrios del municipio, donde el malestar ha ido creciendo a medida que se prolongan los cortes eléctricos.

La magnitud de la crisis queda reflejada en los testimonios de los propios vecinos. En numerosos barrios de Guanabacoa los apagones acumulaban entre 30 y 40 horas consecutivas, mientras que en algunas zonas los residentes hablaban incluso de 50 horas sin electricidad. Un residente en el municipio aseguró a este diario que, en su caso, el servicio apenas regresó durante unos 15 minutos antes de volver a interrumpirse. "Los que eran del bloque 2 llevan 50 horas sin corriente desde el domingo. Ya están fuera de sus casillas esas mujeres, no es fácil", remató.

Mujeres protestan frente al Gobierno de Guanabacoa este martes. / Captura de pantalla

La falta de electricidad también ha agravado la crisis del abastecimiento de agua. Sin energía para impulsar el bombeo, muchas viviendas permanecen varios días sin recibir el suministro, una situación especialmente difícil para familias con niños pequeños y ancianos.

Durante la protesta se observó una importante presencia policial alrededor del parque situado frente a la sede del Gobierno municipal. Según varios testigos, agentes de la Policía y personas vestidas con uniforme militar permanecieron en las inmediaciones mientras los vecinos esperaban una respuesta de las autoridades. No obstante, en ese momento no se produjeron enfrentamientos.

Horas después, la tensión volvió a trasladarse a las calles, esta vez en la calle Corral Falso, también en Guanabacoa. Como consta en un video filmado por 14ymedio, un grupo de vecinos impidió que trabajadores de la Unión Eléctrica retiraran un transformador de la zona. Los residentes, que llevaban más de un día sin electricidad, interpretaron la maniobra como una amenaza de quedarse todavía más tiempo sin corriente y rodearon el dispositivo para impedir que fuera cargado. Son frecuentes las denuncias de estas prácticas para beneficiar a zonas de mayor interés.

Los operarios explicaron que el transformador iba a ser revisado debido a “problemas técnicos”, pero la explicación no logró disipar la desconfianza acumulada tras días de apagones

Poco después llegaron varias patrullas policiales. De acuerdo con los vecinos, los operarios explicaron que el transformador iba a ser revisado debido a “problemas técnicos”, pero la explicación no logró disipar la desconfianza acumulada tras días de apagones. Finalmente, el equipo permaneció en el lugar y no fue retirado.

En paralelo, el Gobierno Municipal de Guanabacoa publicó un comunicado en su página de Facebook para explicar las afectaciones eléctricas que sufre el territorio. Las autoridades atribuyeron la situación a una avería relacionada con una subestación que abastece al municipio.

Las protestas coincidieron con una de las peores jornadas del año para el sistema eléctrico nacional. Según la UNE, este miércoles el país enfrentaría un déficit de 2.197 megavatios (MW), con una afectación prevista de 2.227 MW, debido a la salida de servicio de nueve unidades termoeléctricas entre averías y mantenimientos, además de las limitaciones provocadas por la falta de combustible. En los canales de Telegram utilizados por los habaneros para seguir el comportamiento de los apagones, durante buena parte del día aparecían numerosos circuitos de Guanabacoa y del vecino municipio de Regla entre los más afectados de la capital.

Las protestas se producen en un momento especialmente crítico para el sistema eléctrico cubano. El déficit de generación, las averías en varias centrales termoeléctricas y la insuficiente capacidad para cubrir la demanda han provocado apagones cada vez más prolongados en todo el país.