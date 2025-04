"Guanabacoa, vanguardia de la droga y de todo lo malo"

Las redadas de la Policía no logran acabar con los vendedores de 'químico' y 'Ambrosio'

La Habana/Guanabacoa es ciudad pero también campo. Urbano y rural, este municipio de La Habana ha sido tradicionalmente un dolor de cabeza para la Policía que apenas puede vigilar sus recovecos, sus barrios marginales y todo el vasto entramado del mercado informal en la zona. Ahora, también las drogas han encontrado en esa parte de la capital cubana una guarida para su tráfico y expansión.

"Aquí se puede esconder lo mismo una moto robada que un laboratorio a lo Breaking Bad", comenta a 14ymedio Yoel, muy preocupado por el aumento de la presencia de los estupefacientes en la localidad donde vive junto a su esposa y sus hijos de 23 y 27 años. "Salgo a la calle y están esos muchachos medio zombies que todo el mundo sabe que se han metido esa mierda en el cuerpo".

El químico es la droga más popular ahora mismo en La Habana. Aunque la fórmula puede variar según quien la prepare, su base es la marihuana sintética mezclada con fármacos, algunos destinados al tratamiento de la epilepsia, y algún tranquilizante o anestésico. Una dosis puede costar entre 300 y 500 pesos, dependiendo de la concentración y la calidad de sus ingredientes.

Muchas familias viven en partes del municipio marcadas por un aumento de la marginalidad. / 14ymedio

Dentro de sus preocupaciones, Yoel siente que su situación no es tan mala como la que viven las familias residentes en partes del municipio marcadas por un aumento de la marginalidad. "Por lo menos nuestra casa está bastante céntrica, pero si te alejas un poco de esta parte ya te puedes encontrar cualquier cosa, el químico y Ambrosio están acabando con la juventud aquí".

Ambrosio, una mezcla de drogas que incluye anestésicos para animales, especialmente ketamina, se confecciona a partir de medicamentos robados de las granjas estatales cercanas donde se crían desde cerdos hasta caballos. "El otro día el nieto de 12 años de mi vecina se cayó de pronto en mitad de la calle y lo primero que pensamos es que le había bajado el azúcar del hambre, pero era que había consumido esa cosa", añade Yoel.

"No es solo que se maten ellos mismos, es que ya cada vez se oyen más casos de robos, asaltos en las calle, incluso de broncas familiares que terminan a cuchilladas, para obtener el dinero que necesitan para comprar el químico". El hombre asegura que "la mayoría de los padres y los abuelos no denuncian porque no quieren que metan presos a sus hijos y nietos, pero cuando tú ves a un viejito con un ojo morado probablemente fue un forcejeo en su casa para quitarle unos pesos".

Los vecinos a veces no denuncian el consumo de droga por miedo a que metan a sus hijos y nietos presos. / 14ymedio

Ante la situación que se vive en las calles, las familias están elevando el tono de las exigencias a la Policía. Las constantes denuncias y quejas, especialmente en las páginas de Facebook vinculadas a las autoridades locales, parece haber impulsado una ola de operativos contra los traficantes que en días pasados han permitido varios arrestos.

El viernes en la noche "se realizó una importante operación que nos recuerda que la vigilancia nunca se detiene", se ufanaba un perfil en la redes sociales vinculado a la Seguridad del Estado. La breve información catalogaba la ofensiva como sorpresiva: "capturaron a un traficante, quien al principio parecía que no portaba nada, pero en una revisión minuciosa se reveló que llevaba envoltorios del famoso químico ocultos dentro de un frasco", agrega, junto a una foto del joven arrestado y del envase con una docena de pequeños envoltorios de papel.

La detención del 'quimiquero' ocurrió en el barrio de Habana Nueva, una zona que colinda con el municipio de Regla. / 14ymedio

La detención del quimiquero, como se les llama popularmente a los distribuidores de la droga, ocurrió en el barrio de Habana Nueva, una zona que colinda con el municipio de Regla y con una mayoría de residentes muy pobres. "Guanabacoa es vanguardia en estas cosas, vanguardia en todo lo malo, aquí te encuentras más basura y más droga que en otros municipios", cuenta con indignación una vecina que vio pasar los carros policiales la noche del operativo. "Cogen a uno y brotan diez, porque este municipio está prendido de droga por los cuatro costados", asegura.

Por su parte, el perfil oficialista que difundió la captura del vendedor de químico en Facebook aseguraba que en el municipio "no hay lugar para el tráfico de drogas" y llamaba a los vecinos a reportar cualquier actuación sospechosa. Pero Yoel cree que la situación ya está fuera de control y que el deterioro general de Guanabacoa contribuye a que sea muy difícil cortar por lo sano con la venta del químico y de Ambrosio. "No es solo la droga, aquí se vive permanentemente en la ilegalidad".

Según este guanabacoense, "aquí estamos acostumbrados a evitar a la Policía, a resolvernos nuestra vida muchas veces al margen de la ley y eso lo aprovechan los delincuentes. Hay zonas donde la gente no puede denunciar que hay un traficante envenenando a sus hijos porque eso le cuesta una puñalada". En su opinión, "te pinchan, te matan y nadie te paga porque en medio de una calle oscura te puede pasar cualquier cosa, después se pierden en un matorral y quién los encuentra".