La Guiteras estará cinco días fuera del sistema para reparar más de 100 soldaduras

Los técnicos eliminarán todas las soldaduras consideradas vulnerables y volverán a realizarlas, aunque sin sustituir completamente los tubos en los que se encuentran.

La Habana/La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras permanecerá al menos cinco días fuera del sistema eléctrico nacional mientras sus trabajadores reparan más de 100 cordones de soldadura con riesgo de fallo, según informó este miércoles la Unión Eléctrica de Cuba.

El plazo se cuenta a partir del miércoles 17 de junio, por lo que, si los trabajos transcurren según lo previsto, la mayor unidad generadora del país no estará lista hasta el próximo lunes. La estimación, sin embargo, se refiere a la conclusión de las reparaciones y no garantiza que la planta se reincorpore inmediatamente al sistema, pues todavía deberá superar las pruebas técnicas y el proceso de arranque.

El director de la central, Román Pérez Castañeda, explicó a la televisión estatal TV Yumurí que la salida de servicio del pasado lunes se originó por “el fallo de un cordón de soldadura”. La rotura dañó otros tres tubos cercanos, para un total de cuatro conductos afectados.

Esos tubos ya fueron sustituidos entre el martes y el miércoles, pero el incidente llevó a los especialistas a realizar una revisión más profunda de las instalaciones. Durante la inspección se localizaron más de un centenar de cordones de soldadura que podrían provocar nuevas averías.

Se trata de la decimocuarta salida de la Guiteras en lo que va de año, una frecuencia que refleja el avanzado deterioro de la planta

Ante ese escenario, la dirección de la planta decidió no limitar la intervención al punto que causó la salida. Los técnicos eliminarán todas las soldaduras consideradas vulnerables y volverán a realizarlas, aunque sin sustituir completamente los tubos en los que se encuentran.

Para acelerar las labores, la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas envió a la Guiteras un número mayor de soldadores. En los trabajos participan también empleados de la termoeléctrica e ingenieros de la oficina central de la Unión Eléctrica.

La salida de la unidad agrava el déficit de generación que afecta desde hace meses a Cuba. La Guiteras, ubicada en Matanzas, es la termoeléctrica de mayor capacidad del país y su ausencia suele incrementar considerablemente los apagones en todas las provincias. Se trata de la decimocuarta salida de la Guiteras en lo que va de año, una frecuencia que refleja el avanzado deterioro de la planta.

La planta, inaugurada en 1988, acumula frecuentes averías y salidas imprevistas debido al deterioro de sus instalaciones. Aunque las autoridades han realizado reparaciones parciales y mantenimientos durante los últimos años, la central continúa trabajando sin recibir la intervención capital que necesita.

La Unión Eléctrica aseguró que continuará informando sobre el avance de las reparaciones, pero no precisó cuándo comenzarán las pruebas ni en qué momento podría sincronizar nuevamente la unidad.