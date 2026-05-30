La Guiteras vuelve a salir del sistema eléctrico por "falta de agua cruda"

La “falta de agua cruda” entra así en el particular catálogo de causas con que la UNE ha explicado las sucesivas salidas de la Guiteras.

La UNE prevé para este sábado una afectación de 2.072 MW en el horario pico, tras una jornada completa de apagones

La Habana/La central termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque unitario de generación en Cuba, volvió a salir del sistema eléctrico nacional (SEN) por una causa que resume el deterioro de la infraestructura básica del país: “falta de agua cruda”. La parada, ocurrida apenas después de su reciente reconexión, obligó a la Unión Eléctrica (UNE) a admitir que la afectación de este viernes fue superior a la prevista “por la salida por emergencia” de la planta matancera.

La “falta de agua cruda” entra así en el particular catálogo de causas con que la UNE ha explicado las sucesivas salidas de la Guiteras, una lista que ya parece escrita para el humor negro nacional. Al “mantenimiento impostergable” se suman el “malfuncionamiento de válvulas de control”, la “señal falsa de vapor sobrecalentado” y la célebre “ponchadura en caldera”, expresiones que han convertido la jerga técnica en choteo popular.

La nueva parada llegó en un momento especialmente delicado. La Guiteras había sincronizado con el sistema el jueves a las 7:48 de la mañana, después de varios días fuera de servicio por un “poro en el economizador”, una avería que obligó a detener la unidad el pasado 24 de mayo. Su regreso apenas sirvió para aliviar unas horas la crisis antes de que la planta volviera a quedar fuera de línea.

Para el horario de máxima demanda, cuando ya la energía solar no aporta nada al SEN, la empresa estatal calcula una afectación prevista de 2.072 MW, una de las cifras más severas de los últimos días

Aunque las autoridades suelen presentar cada salida como un incidente puntual, la secuencia de las últimas semanas muestra que la principal termoeléctrica cubana opera al límite, con reparaciones parciales, entradas breves y nuevas paradas. Cada desconexión tiene un efecto inmediato sobre los apagones, porque la planta de Matanzas puede aportar más de 200 megavatios (MW) cuando funciona de manera estable, aunque muy por debajo de su potencia instalada original de 330 MW.

La situación nacional para este sábado confirma el deterioro. A las 6:00 de la mañana, la disponibilidad del SEN era de apenas 1.113 MW frente a una demanda de 2.720 MW. En ese momento ya había 1.562 MW afectados, y para el horario del mediodía la UNE estimaba una afectación de 1.600 MW.

El pronóstico para la noche es aún peor. Para el horario de máxima demanda, cuando ya la energía solar no aporta nada al SEN, la empresa estatal calcula una afectación prevista de 2.072 MW, una de las cifras más severas de los últimos días. La única entrada prevista por la UNE para el pico es la unidad 3 de la CTE Renté, con 45 MW, insuficiente para modificar el panorama general.

La lista de incidencias tampoco deja margen para el optimismo. Además de la Guiteras, están en avería la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez, en Felton, y las unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo, en Renté. En mantenimiento permanecen la unidad 5 de Mariel, la unidad 6 de Renté y la unidad 5 de Nuevitas. A eso se suman 318 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

La generación solar cae cuando se acerca la noche, justo cuando aumenta la demanda residencial y se disparan los apagones

El déficit de combustible vuelve a completar el cuadro. La UNE informó que 106 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por esa causa, con 890 MW no disponibles. También se mantienen paradas la patana de Regla, la central fuel de Mariel y los motores de Moa. En total, la empresa reconoce 1.203 MW indisponibles por falta de combustible.

Ni siquiera el aporte solar logra compensar el desplome térmico. Los 54 nuevos parques fotovoltaicos produjeron el viernes 3.643 MWh, con una potencia máxima de 526 MW en el horario del mediodía. El dato, presentado por la UNE como un alivio, tiene el límite de que la generación solar cae cuando se acerca la noche, justo cuando aumenta la demanda residencial y se disparan los apagones.

Para los cubanos, sin embargo, la explicación técnica importa menos que el resultado. Este será otro sábado de apagones prolongados, con provincias enteras sometidas a rotaciones cada vez más difíciles de cumplir. El Gobierno insiste en administrar la crisis mediante partes diarios, pero cada nuevo informe confirma que el sistema no tiene reservas reales. Cuando entra una unidad, sale otra; cuando baja la demanda, se rompe una caldera; cuando aparece combustible, falta “agua cruda”.