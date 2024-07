Para Gutiérrez Boronat, los cubanos muertos en Ucrania eran de las tropas de élite rusas

Madrid/Varios cubanos que formaban parte del Ejército ruso murieron en el frente de Soledar-Siversk, en Donetsk (este de Ucrania), según el secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, que cita como fuente al comandante Kirill Veres, jefe de la 54 brigada del Ejército ucraniano, que le entregó, presuntamente, la documentación de dos de ellos. Esos papeles llevan los nombres de Leonel Fundichel y Duquesne, residente en Luyanó (Diez de Octubre, La Habana), y Denis Frank Pacheco Rubio, del reparto Raúl Sancho, en Santa Clara (Villa Clara).

Gutiérrez Boronat, quien estuvo presuntamente en Ucrania en 2023 –en un viaje que fue calificado por el oficialismo cubano de “operación contra Cuba” por afirmar que había miles de cubanos combatiendo del lado ruso–, afirma que la información le ha llegado por mandos militares de Kiev.

“Múltiples mercenarios cubanos fueron ultimados por las tropas ucranianas en defensa de su territorio nacional ante la invasión imperialista rusa. El anuncio fue hecho por el comandante Kirill Veres, uno de los comandantes ucranianos más populares y más condecorados", argumenta Gutiérrez Boronat en un video. De acuerdo con su versión, el combate se produjo el 20 de junio, en una emboscada contra la brigada que dirige Veres, y fallecieron entre 4 y 16 cubanos.

“Estos cubanos formaban parte de unidades comando o fuerzas especiales rusas conocidas como 'grupos tormenta'. El regimiento ruso que atacó a la 54 contaba con 16 grupos tormenta, en cada uno de los cuales hay dos cubanos", afirma el activista, que añade que los militares son miembros de las tropas de élite del régimen.”Si no, no podrían participar, al no tener la preparación necesaria, en estas unidades de élite rusas que han sido desplegadas en territorio ocupado de Ucrania".

Gutiérrez Boronat ha difundido imágenes de los documentos de los dos cubanos citados y sostiene que los cuerpos de ambos fueron hallados con las identificaciones.

"La inteligencia ucraniana ha dado a conocer de que estiman que hasta el 40% de las tropas cubanas desplegadas en Ucrania al servicio de Rusia son en realidad tropas élite, que pertenecen a los servicios del Ministerio del Interior y que están, en esta guerra en Ucrania o en Bielorrusia perfeccionando, su capacidad para la guerra y ayudando en lugares clave a la ofensiva rusa contra los patriotas de Ucrania", insiste.

La información ha sido divulgada por varios medios de Miami, que citan una larga entrevista realizada por el diario Ukrainsta Pravda a Veres, incluyendo un video con la versión completa de la conversación. En la entrevista, no obstante, no se menciona a Cuba ni se aporta la documentación que Gutiérrez Boronat mostró, de lo que se deduce que se la hizo llegar en privado.

En la entrevista, Veres habla de la importancia de estar siempre a la vanguardia en la guerra e ir renovando las tácticas. Afirma que el enemigo (Rusia) está muy motivado y que ignora cómo entrena, pero que esa es su mayor fortaleza. Mientras, considera que el mayor valor de su brigada es la tecnología y la organización de las tropas. Veres también habla de los mercenarios del fallecido Prigozhin, líder del grupo Wagner, y que capturó a uno de ellos traído de Siria.

El comandante sostiene que los miembros de Wagner estaban ganando unos 5.300 euros al mes en Siria, unos 7.500 euros en África y hasta 16.000 en Ucrania.

Veres también afirma que sus hombres no suelen huir, que hay numerosas mujeres en su brigada y son, a su juicio, mejores combatientes que los varones –son 100% más responsables, indica–, y también presidiarios movilizados, a los que no teme, dice “porque no eran asesinos”. También se confiesa cansado, después de 10 años de guerra –combate desde 2014 en el Dombás–, pero satisfecho.

Según Telemundo 51, que se hizo eco del anuncio de Gutiérrez Boronat, la esposa de Pacheco—uno de los dos soldados cubanos muertos e identificados en el reportaje— afirma que él no tenía formación militar y que fue a Rusia voluntariamente “para garantizarle un mejor futuro económico a su familia”. Su hija, que aparece en las últimas fotos en redes del militar, no tiene aún un año.

"No sé qué le diré en el futuro cuando me pregunte por su papá. Es algo que sufro todos los días. Aunque no tomó una decisión correcta, necesitamos saber qué le sucedió, cómo murió y en qué condiciones", dijo su esposa desde Santa Clara.