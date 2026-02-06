La Habana se ahoga en la basura y Díaz-Canel critica a sus cuadros por permitirlo

Ninguna de las imágenes que capturan las montañas de basura, que se extienden por la capital cubana, logra transmitir el hedor de los desperdicios.

La capital necesita 20.000 contenedores más, no hay combustible para los camiones y los salarios son tan bajos que se debe recurrir a los presos para hacer el trabajo

La Habana/Las fotos no captan el olor. Afortunadamente. Ninguna de las decenas de imágenes que cada semana capturan las montañas de basura, que se extienden por la capital cubana, logra transmitir el hedor de los desperdicios. Una acumulación de inmundicias que superan con creces los contenedores disponibles.

La Habana tiene 10.000 contenedores de basura pero necesita entre 20.000 y 30.000 para que los desperdicios no caigan en la acera, describió el medio oficial Cubadebate este jueves. Además, “actualmente, como promedio, se recogen entre 16.000 y 17.000 metros cúbicos diarios, una cifra inferior a la de otras etapas, cuando estadísticamente se alcanzaban entre 25.000 y 30.000 metros cúbicos”.

Alexis González Inclán, funcionario de Servicios Comunales dijo que uno de los principales cuellos de botella es el mal estado de los equipos. “Tenemos 106 camiones colectores en plantilla y hoy trabajan 44. Estamos entre un 37% y un 44% de disponibilidad técnica, muy por debajo de lo que se necesita”, precisó.

Los viajes no son eficientes, y tampoco “el aseguramiento oportuno del combustible y el déficit de recursos humanos, donde gran parte de la fuerza laboral son reclusos que concluyen su jornada a las cinco de la tarde”.

Aunque el combustible se asigne a los camiones de volteo estos apenas cumplen sus tareas diarias pues pasan la mitad de la jornada esperando abastecerse en los servicentros. De cinco viajes planificados al día, logran 3,1 como promedio. “Muchas veces nuestros vehículos reciben el combustible entre las 10 de la mañana y las 12 del día, y a partir de ese momento es que salen a los recorridos”, explicó el directivo provincial.

Inclán informó a Cubadebate que el último estudio que contabilizó la cantidad de basura que generaba la capital estaba obsoleto, databa de hace siete u ocho años, y arrojó en su momento una cifra entre 20.000 y 24.000 metros cúbicos diarios. Actualmente con la basura que producen los nuevos comercios privados, gestionados por mipymes, y el consumo de más alimentos importados y empaquetados, el número ha aumentado.

Otro “de los déficits más visibles es el de contenedores”, señala el reportaje. La mayoría de los disponibles están en mal estado. El medio denuncia que les arrancan “las tapas, tornillos galvanizados e incluso ruedas” para vender a productores de juguetes rústicos o resolver algún problema doméstico.

Las ruedas de los contenedores de basura han sido robadas, durante décadas, para construir las necesarias carretillas con las que se acarrea agua hacia las viviendas, en una ciudad donde el déficit de suministro golpea a buena parte de los residentes.

En un reporte de Cubadebate sobre la producción de estos contenedores en una fábrica militar, se muestra un ciclo de producción regular en los últimos ocho años. En los años impares la producción superaba las 10.000 unidades, mientras que en los pares no llegaba a 7.000. Sin embargo, en 2025, durante el primer cuatrimestre y pasada la fiebre de higienización por la pandemia, la producción apenas rebasó las 1.000. En ese año y en el actual, 2026, la economía cubana no ha salido de un sofoco para entrar en otro.

Además la falta de mano de obra es severa. Hay escaso interés en ser barrendero pues el salario básico que recibían, que hace unos años era atractivo, hoy según González Inclán, “es poco más de 2.000 pesos”, mientras un cartón de 30 huevos cuesta entre 2.000 y 3.000 pesos o 300 una libra de arroz en el mercado informal,

En una reunión sobre el tema, a la que Cubadebate no pone fecha ni lugar, el gobernante Miguel Díaz-Canel criticó a sus cuadros por no haber actuado con mayor celeridad antes de que el problema alcanzara los niveles actuales.

El gobierno de La Habana presentó 49 medidas para enfrentar los montones de basura acumulados, pero el medio no da detalles sobre ellas.