En una Habana apagada, derroche de luz en la Ciudad Deportiva para un evento "benéfico"

La gran cantidad de asistentes llenó prácticamente el Coliseo, que tiene un aforo de entre 12.000 y 14.000 personas, y el público parecía estar pasándoselo en grande.

La Habana/Mientras La Habana se hundía en una noche más de apagón, el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en el corazón de la capital, agasajaba el pasado sábado a unas 13.000 personas con un espectáculo de luz y sonido a todo dar. El Estado y algunas empresas privadas se daban la mano en una alianza inédita para un evento llamado 3x3 por Cuba y calificado de "benéfico" por sus organizadores.

Patrocinado por la empresa privada Helados Gustó, de Artemisa, y promovido por la actriz Carla Cremata –hija del creador del proyecto artístico progubernamental La Colmenita–, el espectáculo consistía en un torneo de baloncesto entre 24 influencers e intermedios culturales de destacadas entidades y conciertos, entre ellos el de la orquesta Los Van Van.

Nada más llegar al Coliseo de la Ciudad Deportiva, sede del Inder, era patente la capacidad de convocatoria de los organizadores. A las 3:30 de la tarde, cuando estaba previsto el arranque de la cita, la cola de espectadores ya era inmensa. El parqueo estaba colmado de motos, triciclos y automóviles, y el despliegue policial era notable.

Nada más llegar a la Ciudad Deportiva era patente la capacidad de convocatoria de los organizadores. / 14ymedio

Algunos asistentes habían llegado desde las diez de la mañana. A esa hora comenzaban en el exterior de la Ciudad Deportiva varias actividades colaterales, como un espectáculo infantil de la propia compañía La Colmenita, una feria de adopción de animales del proyecto Bienestar Animal Cuba y una experiencia de fitness a cargo del proyecto Vibe y Viking Gym.

En el exterior se instalaron carpas donde se vendían pollo, refrescos o cerveza. Dentro del Coliseo, las empresas patrocinadoras del evento ofrecían sus distintos productos, incluso cosméticos de la tienda privada Ocean Boutique.

El contraste del régimen: Apagón en La Habana, derroche en la Ciudad Deportiva

La gran cantidad de asistentes llenó prácticamente el Coliseo –que tiene un aforo de entre 12.000 y 14.000 personas–, y en general todo el público parecía estar pasándoselo en grande. Así lo expresó a este diario una espectadora, que observaba: “Este mismo evento se lo dejas solo al Inder y no le queda nada bien, no tienen el mismo poder de convocatoria”.

Para el torneo se dividió a los 24 influencers en ocho equipos de tres, cada uno patrocinado por una empresa distinta (estatales y privadas) que daba nombre al equipo: al menos dos estatales, Eventos Palco y Los Portales –mixta entre la estatal Coralsa y la suiza Nestlé–; y seis privadas: Suncar, dedicada a la energía renovable; la firma de limpieza La Poompa; la de transporte interprovincial PedroCarr; la tienda de artículos de belleza Ocean Boutique; la agencia de publicidad Bazzo; y la compañía de ropa deportiva Confecciones Pío.

Los entretiempos incluyeron la participación de la compañía de ballet Liszt Alfonso, el Circo Nacional de Cuba, y varios conciertos musicales. / 14ymedio

Los influencers habían sido entrenados nada menos que por el equipo femenino cubano de baloncesto. El torneo comenzó directamente en cuartos de final y los partidos se alternaban con intermedios culturales, que incluyeron la participación de la compañía de ballet Liszt Alfonso o el Circo Nacional de Cuba, además de la humorista Yamira Díaz y al menos tres artistas de música urbana.

El equipo de La Poompa resultó ganador y recibió como premio un kit de paneles solares. Como ejemplo de su propio trabajo, esta empresa privada explicó que había limpiado el inmenso Coliseo de la Ciudad Deportiva en solo cinco días. El evento se presenta como “benéfico” y como una “iniciativa de solidaridad”, así que se anunció que los paneles serán donados a una institución, aunque no precisaron cuál, y dijeron que revelarían su identidad próximamente en las redes sociales.

La orquesta Los Van Van estuvo a cargo del concierto de clausura, aunque para entonces los más jóvenes ya no se quedaron a presenciarlo. En el Coliseo quedaban sobre todo los mayores, más cercanos al estilo musical de la histórica banda. Mientras adentro seguían las luces y la música, la ciudad de La Habana fuera del Coliseo sufría su apagones programados del día.

La mipyme Helados Gustó fue la principal empresa promotora del evento. / 14ymedio

La organización del 3×3 por Cuba lleva semanas preparándose, combinando los preparativos y el entrenamiento de los influencers con anuncios publicitarios de cada empresa privada. Aunque el evento se presenta como “benéfico”, no está claro cómo beneficiará exactamente a las instituciones sociales.

En uno de los videos publicados por la anfitriona, Carla Cremata, explica que se le ocurrió hacerlo “benéfico” ya una vez convocado, cuando calcularon que podrían llenar el Coliseo.

“No quería dejarlo en un simple evento, pensé: si somos tantas personas con tanto alcance, ¿por qué no hacerlo por una buena causa?”, dijo Cremata. No se trataría de entregar dinero a las instituciones sociales, sino que se solicitarían a esas entidades “las necesidades de cada lugar, y entregamos eso que tanta falta hace”.

La oscuridad de las calles en el exterior contrastaba con las luces y música dentro de la Ciudad Deportiva. / 14ymedio

En redes sociales, las críticas se habían hecho notar desde semanas atrás –como demuestran los propios comentarios a la publicidad que Cremata hizo del evento– por el derroche de recursos destinados a un espectáculo publicitario mientras la población sufre el deterioro de los servicios más esenciales.

Pero la mayor parte de los cuestionamientos se centró en el derroche de energía, ya que el evento ocurriría durante el horario de mayor demanda y la población sufre ya prolongados apagones diarios derivados del deterioro del sistema eléctrico nacional (SEN), y la crisis de combustible. Para el sábado en que se celebró el evento, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reportó un déficit de 1706 MW, frente a una demanda prevista de 2830 MW en el horario pico.

Otra parte de las críticas gira en torno a los privilegios de la promotora, hija de Carlos Alberto Cremata, ya que la compañía infantil ha estado vinculada durante décadas a la propaganda ideológica del Gobierno cubano y sus actividades políticas.

Sobre todo, el evento es hasta ahora el ejemplo más destacado de una nueva colaboración entre el Estado y algunas empresas privadas, que parecen actuar como un salvavidas del régimen, muy debilitado por las sanciones de EE UU. En este caso, figuran mipymes visiblemente exitosas, como el transportista PedroCarr o la empresa de energías renovables Suncar.