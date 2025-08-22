En el Havana Yacht Club, el lujo se volvió escombro
1/8Las paredes muestran la rapiña de quienes arrancaron ladrillos para construir sus casas, el interior sirve hoy de urinario público, las puertas y ventanas solo conservan huecos y los vitrales de colores son apenas un recuerdo. Parte del techo también se ha desplomado y completa el paisaje de ruina.
2/8Fundado el 27 de octubre de 1886 y trasladado a su ubicación actual siete años más tarde, llegó a ser uno de los clubes más prestigiosos de La Habana. Sus salones y terrazas, con vista privilegiada a la playa de La Concha, fueron durante décadas símbolo de lujo y exclusividad para la élite cubana y extranjera.
3/8Tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, el inmueble fue nacionalizado y convertido en el círculo social obrero “Julio Antonio Mella”, destinado al sindicato de la construcción. Paradójicamente, durante esas décadas apenas recibió cuidados ni mantenimiento.
4/8Hoy, el edificio está abandonado y en ruinas. Solo lo frecuentan curiosos que buscan comprobar su deterioro, personas sin techo que lo usan como refugio o transeúntes urgidos de un baño improvisado.
5/8En el suelo aún pueden apreciarse rastros de su antigua grandeza: un gran mosaico con forma de rosa náutica y varios motivos de flor de lis incrustados en los pisos, ornamentos que los saqueadores no han logrado arrancar.
6/8Los muros, erigidos bajo la supervisión del arquitecto mexicano Rafael Goyeneche, hoy están cubiertos de arbustos y plantas trepadoras que avanzan sobre la estructura.
7/8Caminar por dentro del edificio implica exponerse a un riesgo constante: algunas paredes superiores parecen sostenerse solo por puro milagro, después de que las mandarrias y los martillos de los saqueadores arrancaran partes enteras de la construcción.
8/8Más allá del antiguo Havana Yacht Club se abre un mar azul, sereno bajo el sol de agosto. Allí sobreviven los restos de unas escaleras y un muelle en ruinas, convertido ahora en trampolín por los niños que se lanzan al agua, sin saber siquiera el nombre del edificio que se derrumba a sus espaldas.