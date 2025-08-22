En el Havana Yacht Club, el lujo se volvió escombro

2/8

Fundado el 27 de octubre de 1886 y trasladado a su ubicación actual siete años más tarde, llegó a ser uno de los clubes más prestigiosos de La Habana. Sus salones y terrazas, con vista privilegiada a la playa de La Concha, fueron durante décadas símbolo de lujo y exclusividad para la élite cubana y extranjera.