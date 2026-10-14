Habanos S.A. lanza Bolívar Safari, un nuevo puro cubano para África al precio de 48 dólares la unidad

El producto ha sido descrito como corto pero grueso, de la misma longitud que un Bolívar Petit Coronas (111 mm de largo) y un calibre de 54,.

El nuevo ejemplar se estrenará en una fiesta que se celebrará el próximo 21 de noviembre en Abiyán, Costa de Marfil

Madrid/Costa de Marfil acogerá el lanzamiento de Bolívar Safari, la primera edición regional de puros cubanos para el continente africano. El nuevo ejemplar se estrenará en una fiesta que se celebrará el próximo 21 de noviembre en la principal ciudad del país, Abiyán, y que será organizada por las empresas distribuidoras en la zona: la chipriota Phoenicia, que comercializa el producto en África, y Zino Abiyán, su socia local.

Bolívar Safari se venderá en cajas de 12 unidades, cada una numerada individualmente, con un precio de aproximadamente 48 dólares el puro y 576 la caja. La primera tirada tendrá unos 200.000, con 16.666 cajas. El PIB por habitante de África es de 2.300 dólares, aunque Costa de Marfil alcanza los 3.300 y Sudáfrica los 7.500.

El producto ha sido descrito por la página Cigar Aficionado como corto pero grueso, de la misma longitud que un Bolívar Petit Coronas (111 mm de largo) y un calibre de 54, mayor a los robustos cubanos tradicionales. La vitola de galera Torres será del mismo tamaño que la del Trinidad Vigía. También comparte con estos una característica peculiar, el conocido como pigtail, un acabado consistente en una prolongación de la hoja de la capa en la cabeza del cigarro que se enrolla sobre sí misma, imitando la forma rizada de la cola de un cerdo.

Esta edición se extenderá a partir de diciembre a otros países del continente, aunque Sudáfrica ya tuvo –exclusivamente– un habano regional, el Juan López Expedition, distribuido en 2025 como edición limitada por unos 57 dólares la unidad.

Esta edición se extenderá a partir de diciembre a otros países del continente, aunque Sudáfrica ya tuvo –exclusivamente– un habano regional, el Juan López Expedition

Los precios de Bolívar Safari contrastan fuertemente con los de Cohiba Talismán, el último Habano presentado en una fiesta, en este caso en Londres. El evento se celebró el miércoles 7 de octubre para incorporar a la línea estándar lo que había sido una edición especial especial en el pasado. Este cigarro, de 155 milímetros y calibre 54 se vende actualmente en paquetes de regalo especiales de tres cigarros, con un precio de venta propuesto en 791 dólares, es decir, 263 cada puro. Según la página especializada, cuando entre en los mercados mundiales se venderá en cajas de 10.

El comercializador en Reino Unido es Hunters & Frankau, una firma londinense de más de 230 años de historia que es distribuidor oficial exclusivo de Habanos S.A., una empresa que vive momentos convulsos en sus principales plazas internacionales desde que a finales del año pasado las autoridades estadounidenses y británicas impusieran sanciones al chino camboyano Chen Zi, el multimillonario dueño de casi el 30% de la empresa mixta de cigarros cubanos, acusado de múltiples delitos en distintos países.

Este año se sumó la Unión Europea, de manera que los ciudadanos o empresas de la mayor parte del continente, incluyendo al Reino Unido, tienen prohibido realizar negocios o aportar fondos a las compañías del millonario. Eso ha provocado la ruptura de varios distribuidores de tabacos cubanos, dejando sin el producto a países como Austria, Alemania, Polonia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania.

En el caso de las sanciones británicas no afectan a la comercialización de Hunters & Frankau y se limitan a vigilar que el dinero circule hacia la matriz exportadora cubana sin acabar en manos del empresario chino investigado.

Europa es el continente con más demanda de Habanos, aunque China lo supera en facturación por haberse centrado en el segmento de lujo. España, Francia, Alemania y Suiza son los países que más habanos importan, dejando en 2024 –último año del que hay cifras oficiales– 827 millones de dólares en ingresos para el producto cubano, aunque solo la mitad corresponde a la empresa estatal.