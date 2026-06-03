Hallan el cuerpo de un joven desaparecido en el mar en Santiago de Cuba

Otras cinco personas alcanzaron a ser rescatadas en la localidad de Chivirico, en el municipio de Guamá

La Habana/Este miércoles fue hallado a primera hora el cuerpo de Daniel Vargas Cedeño, de 23 años, quien fue reportado como desaparecido el martes por la noche, tras ser arrastrado por el mar en la localidad de Chivirico, municipio Guamá, en Santiago de Cuba. La información fue difundida por Aris Arias Batalla, jefe provincial de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja en la provincia. El funcionario detalló que otras cinco personas fueron rescatadas casi al momento, pero que Vargas Cedeño “fue alejado por la fuerte corriente y deterioro del mar”.

El grupo de jóvenes, que celebraba una actividad en el área del Cupet de Guamá, según la misma fuente, se metió al mar en un lugar no permitido. "No es una zona de baño por sus riesgos, peligro y vulnerabilidades con resacas y fuertes corrientes marinas", explicó Arias Batalla. "Las autoridades del territorio han recordado que en esa zona el baño público está prohibido debido a los riesgos, peligros y vulnerabilidades del entorno costero".

Cuando el mar comenzó a alejar al grupo de la orilla, “trabajadores del ranchón y bañistas lograron rescatar a cinco personas lesionadas, pero Vargas Cedeño fue arrastrado mar adentro”.

“Trabajadores del ranchón y bañistas lograron rescatar a cinco personas lesionadas, pero Vargas Cedeño fue arrastrado mar adentro”

En redes sociales destacaron la valentía de las personas que improvisaron como rescatistas al ver la escena. “Es una playa muy peligrosa. Mi marido fue uno de los que no lo pensó dos veces y se lanzó al mar y pudo sacar a uno. Gracias a él y a los otros muchachos que ayudaron”, dijo una usuaria en redes sociales.

También denunciaron la falta de señalización en la zona. “Los que conocemos esa playa no nos bañamos ahí, es muy peligroso y si nadas en contra de la corriente es peor aún. Ya esa playa debía estar cerrada, con cerca y señalización de peligro, porque ha cobrado muchas vidas, indicó otro usuario.

Las personas heridas fueron llevadas al policlínico Giraldo Aponte Fonseca, donde les brindaron los primeros auxilios, mientras que rescatistas “se lanzaron a la búsqueda del desaparecido, que tuvo que ser suspendida por la oscuridad”.

Las labores de rescate se retomaron a primera hora de este miércoles, con la primera luz del día

Las labores de rescate se retomaron a primera hora de este miércoles, con la primera luz del día. “Los rescatistas efectuaron la extracción del cuerpo sin vida del joven Daniel Varga Cedeño, vecino del Reparto Santa Bárbara”, informó Arias Batalla.

“Ahí por nada yo me ahogo. Jugaba saltando las olas y en una de esas no pisé fondo y me arrastró una corriente marina. Gracias a un vecino de la zona, diestro en este tema de las mareas y resacas, que logró rescatarme, pero ya yo estaba perdiendo la conciencia”, contó otra cibernauta sobre el lugar.

Un hecho similar se reportó en mayo de 2024. Dos jóvenes de 20 años, Yassel Alberto Bisset y Rachel Mora Torres, murieron ahogados en playa Sardinero, también en una zona de baño prohibido. Ambos se encontraban bañándose en la costa con tres hermanos menores de edad: Renato Cordero Torres, de ocho años, Carlos David González Torres, de 15, y María Carla González Torres, de 17, a quien hubo que aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

El cuerpo de Mora Torres, quien era residente en el municipio de Mangos de Baraguá, fue rescatado el mismo día del siniestro por las autoridades, pero el de Bisset permaneció desaparecido hasta cerca de las 9:00 am del día siguiente, como en el caso de Vargas Cedeño.