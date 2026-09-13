Hallan sin vida al liniero desaparecido en Santiago de Cuba tras cuatro días de búsqueda

El electricista Alexander Pantoja Bertot desapareció el jueves en la franja rural entre los municipios de Palma Soriano y Contramaestre.

Madrid/El electricista Alexander Pantoja Bertot, desaparecido desde el jueves en una zona rural de Santiago de Cuba, fue hallado sin vida este domingo. Así lo confirmó la Empresa Eléctrica de la provincia en un comunicado publicado en su perfil oficial.

Según la entidad estatal, una brigada de guardabosques encontró el cuerpo en la zona de El Palmar, en el municipio de Contramaestre. Peritos y autoridades permanecen en el lugar para determinar las causas y circunstancias de la muerte.

La empresa lamentó la noticia y describió a Pantoja Bertot como un compañero que "formaba parte de esta gran familia de trabajadores eléctricos". Asimismo, envió condolencias a sus familiares y amigos y aseguró que su pérdida "deja un profundo vacío" entre quienes trabajaron junto a él.

Pantoja Bertot, liniero de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba, desapareció el jueves mientras realizaba el recorrido del tendido eléctrico que abastece al embalse de Gota Blanca, en la franja rural entre los municipios de Palma Soriano y Contramaestre.

La empresa lamentó la noticia y describió a Pantoja Bertot como un compañero que "formaba parte de esta gran familia de trabajadores eléctricos"

Desde entonces, un operativo de búsqueda había movilizado a equipos de rescate, coordinado por el Ministerio del Interior, con brigadas caninas, agentes de la Policía Nacional y decenas de linieros, con apoyo de drones y recursos de Geocuba, Etecsa y la Cruz Roja Cubana. Este domingo se habían sumado 50 trabajadores eléctricos llegados de la capital provincial y una unidad canina adicional procedente del municipio de Mella, según informó el jefe provincial de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja en Santiago de Cuba, Aris Arias Batalla.

En los días previos al hallazgo, la hermana de Pantoja Bertot, Yaima Bertot, había expresado su angustia ante la incertidumbre sobre lo ocurrido. “Quiero ser positiva hasta el final para darle ánimo a mi madre y familia, pero la realidad puede ser otra. Suplico dejar ya a mi hermano como sea en un lugar donde sea visto: ni un día más sin saber de él”.

La desaparición y posterior muerte de Pantoja Bertot se suma a un clima de creciente inseguridad ciudadana en Cuba. Denuncias de robos, asaltos y hechos violentos tanto en zonas rurales como urbanas han aumentado a la par que progresa la crisis que atraviesa el país. Según la organización independiente Cubalex, solo en agosto se registraron 52 homicidios y más de 300 delitos violentos en Cuba, una cifra récord que refleja la magnitud del deterioro de la seguridad en la Isla.