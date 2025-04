"Se han quemado una tonga de hectáreas de bosques" en Pinar del Río

La Habana/Un incendio de grandes proporciones activo desde hace una semana en zonas de la provincia cubana de Pinar del Río ha consumido ya unas 2.800 hectáreas de bosques de pino, en los municipios de San Juan y Martínez y Minas de Matahambre, informaron este viernes medios estatales.

Para contener la propagación del fuego –es poco común que en la Isla surjan incendios de esa proporción– trabajan más de 500 efectivos del Cuerpo de Guardabosques de Pinar del Río y trabajadores de todas las empresas forestales de Pinar del Río divididos en dos frentes. Según declaró uno de los trabajadores a Granma, la zona afectada es "un desastre".

"Aquí se han quemado una tonga de hectáreas de bosques", cuenta al diario del Partido Comunista Vidal Carmona, con 45 años de experiencia como trabajador forestal. En ese tiempo, añade, ha ayudado en el control de muchos fuegos, pero ninguno de las proporciones del actual.

"Aquí se ha trabajado duro, pero es que el fuego se está pasando por dondequiera. Ayer mismo hicimos una trocha y la cruzó", explica el trabajador. Según Granma, solo el jueves el incendio consumió 700 hectáreas, y el viernes otras 900. Su extensión en varias direcciones también dificulta las tareas para sofocarlo.

Según reportó la Agencia Cubana de Noticias, se trata de uno de los mayores siniestros registrados en la provincia, y las labores para controlarlo son complejas debido a la intensa sequía, la presencia de gran cantidad de material combustible y la fuerza de los vientos.

Las autoridades han insistido, desde los primeros informes sobre el incendio, en que el fuego no ofrece peligro para las comunidades cercanas, de ahí que no se ha evacuado a la población, aunque se mantiene la vigilancia estrecha, añade el informe. Lo mismo ocurre con las casas de secado de tabaco: "Por el momento, en ese sentido, no hay peligro", aseguró a Granma el intendente de Minas de Matahambre.

No obstante, la cantidad de bosque calcinado, específicamente pino, constituye un daño cuantioso para el ambiente. "Aquí no solo se están quemando los árboles, hay muchas especies de animales que se pierden también, y eso es muy triste", confirma uno de los guardabosques al diario oficial.

Además del empleo de medios mecanizados, en el combate de las llamas se aplica la aviación para enfriar los frentes del incendio y continúa la realización de líneas especializadas con el objetivo de reducir material combustible y evitar que se siga extendiendo, explicó el jefe del Cuerpo de Guardabosques en la región, Alexander Pereda.

Pinar del Río, con más de 411.000 hectáreas de bosques y el 48% de su superficie cubierta de árboles, es la segunda provincia más reforestada de Cuba después de Guantánamo, y en lo que va de año reporta más de 60 incendios forestales, el 95% de ellos provocados por la negligencia humana, de acuerdo con especialistas de ese territorio.

Entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2025 los incendios forestales afectaron 161,55 hectáreas de bosques. El período más crítico para los incendios forestales abarca de enero a mayo, que coincide con la época seca, según la institución de guardabosques.

En 2024, al concluir la campaña de protección contra incendios forestales, que se desarrolla en los primeros cinco meses del año, el CGB reportó 326 fuegos que afectaron casi 3.000 hectáreas de bosque.