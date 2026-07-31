Hay poblaciones en Cuba con más de cien días sin luz, dice el ministro de Energía

Madrid/El asunto que quita el sueño a los cubanos e impide cualquier tipo de recuperación económica en la Isla pasó casi desapercibido en la información que la prensa oficial ha dado sobre la cita veraniega de la Asamblea Nacional. Y eso que el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dejó un dato escalofriante durante su comparecencia ante los diputados. “Hay comunidades y asentamientos poblacionales que han tenido hasta 105 días sin electricidad”, dijo el funcionario. Casi un tercio del año.

El funcionario compareció el miércoles, en la primera de las dos jornadas de reuniones parlamentarias, para hablar de la “extremadamente tensa” situación que vive el sistema eléctrico nacional. Su intervención, recogida por el diario oficialista Granma, no aportaba nada nuevo: que las sanciones de EE UU “han agravado las dificultades para sostener la generación”, que el Gobierno da seguimiento, que la capacidad en renovables se ha ampliado pero aún resulta insuficiente para compensar las carencias, que es necesario aumentar la soberanía nacional con el crudo, el gas y el sol que tiene la Isla…

De la O Levy se refirió entonces al esfuerzo que hay que hacer para “enfrentar con mayor firmeza el robo de aceite dieléctrico”, ya que repercute en el servicio eléctrico, pero también al abastecimiento de agua. Muchos equipos se dañan cuando falla ese producto, algunos de ellos “transformadores especiales, de difícil reposición, lo que ha provocado que algunos asentamientos permanezcan muchos días sin electricidad”, citó Granma. Lo que el medio oficial omitió fue la frase, recogida por Canal Caribe, de que hay poblaciones enteras que se quedan más de cien días sin energía en ausencia, aparentemente, de solución.

De la O Levy se refirió entonces al esfuerzo que hay que hacer para “enfrentar con mayor firmeza el robo de aceite dieléctrico”, ya que repercute en el servicio eléctrico, pero también al abastecimiento de agua

El ministro sostuvo que estos transformadores “son circuitos que tienen voltajes viejos, antiguos y son difíciles de adquirir; y hay robos constantes: robo de los transformadores, robos en los bombeos de agua, robos en el aceite dieléctrico”. Además, agregó que no son como una termoeléctrica, que “se rompe una unidad, se enfría y se repara. Aunque nos dure dos días nada más”.

El dato ya lo conocen de sobra los cubanos, acostumbrados a las idas y venidas de la central matancera Antonio Guiteras, a la que este jueves el diario provincial Girón dedicó un especial muy ilustrativo para conocer técnicamente su estado. La termoeléctrica no es la más vieja de la Isla, ni mucho menos: con 60 años que cumple este 2026, Renté la supera de largo.

Sin embargo, tiene diez más de los que teóricamente debería alcanzar. Construida en 1988 con tecnología francesa y los últimos subsidios de la URSS, la planta matancera, la mayor del país, lleva “más de 15 años sin una reparación importante, pero también sin tiempo suficiente para realizar labores de diagnóstico”, afirma en la nota Román Pérez Castañeda, director general de la unidad.

“A poco tiempo de estar sincronizados la última vez, nos dimos cuenta de que había un fallo en un tubo del sobrecalentador; sin embargo, al ser vapor lo circulado por ahí, permite que la planta continúe funcionando, con un alto consumo de agua. Al amanecer del día 26, se produjo una nueva salida por un fallo en un tubo del economizador. Esta vez teníamos dos averías: una en el sobrecalentador de baja y otra en el economizador”, explica sobre la más reciente salida de la Guiteras.

El directivo desbroza los detalles técnicos con la que un equipo que dedica jornadas extenuantes –turnos de 12 horas para un trabajo tan peligroso– intenta resolver a duras penas las constantes heridas de la termoeléctrica. “Solo la avería del economizador y el sobrecalentador demandan unas 50 personas trabajando”, revela, un verdadero quebradero de cabeza en tiempos de escasez de mano de obra.

“Antes, en nuestra termoeléctrica, tener 20 o 25 soldadores de alta calificación (...) no era nada raro. Hoy en día, reunir siete u ocho es casi imposible”

En la misma información, Pérez expone que la emigración masiva afecta enormemente a la planta. “Hemos perdido muchas personas buenas y calificadas, que han decidido cambiar su proyecto y se han mudado a otros países”, señala. “Antes, en nuestra termoeléctrica, tener 20 o 25 soldadores de alta calificación (...) no era nada raro. Hoy en día, reunir siete u ocho es casi imposible”.

El directivo explica también que la termoeléctrica es fundamental para el buen funcionamiento del sistema, pero sorprende la respuesta que da a la pregunta del periodista de por qué se sigue posponiendo el mantenimiento capital anunciado hace un año. “Desde el punto de vista material, comentaba que desde hace más de un mes estamos en condiciones de hacer un cambio masivo en lo relativo al economizador. Pero llegó el verano, el mundial de fútbol, el deseo que tiene el pueblo cubano de unas vacaciones como se merece, sin grandes afectaciones eléctricas en sus casas; y la salida extendida del bloque yumurino afecta”, espeta.

Pérez ha hecho mención, nuevamente, a los problemas que el embargo suponen para las reparaciones. El funcionario señaló que el único problema no es la entrada de piezas: también está la contratación. Además, advirtió de que ya no es solo EE UU, sino Francia o Alemania, por las presiones de Washington, que han hecho a muchas empresas “desistir” de trabajar con Cuba. “La mayoría de lo que necesitamos lo tenemos, pero no la totalidad, y eso tiene que ver con lo que algunas personas se niegan a entender que existe y se llama bloqueo. Nosotros recibimos la visita de una relatora de la ONU que buscó evidencia y se convenció de que la afectación es real”, denunció.

El panorama refleja bien la situación actual. Este jueves, en la hora pico, la afectación fue de 2.042 megavatios, poco menos que el día anterior. Tal vez por eso, hablando de las desigualdades territoriales en el reparto de energía, De la O Levy dijo ante el Parlamento: “No hay energía para repartir”.