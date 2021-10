La heladería Coppelia estrena una "cola de fallos"

Hace una semana la heladería Coppelia retomó el servicio a la mesa pero solo para clientes con una reserva telefónica. El nuevo mecanismo de acceso a la Catedral del Helado no ha evitado las largas colas ni la frustrante espera que han sido parte inseparable del lugar desde hace décadas.

"¡De madre, el país este!", se escuchó decir este sábado a un niño que aguardaba bajo la sombra de un árbol junto a otros infantes para entrar a una de las áreas de atención al público. La expresión del pequeño provocó carcajadas y también el regaño de la madre: "¿Niño, tú quieres que me lleven presa? Hazme el favor y cálmate".

Nueve días han pasado desde la reapertura y ya se escuchan las críticas al nuevo mecanismo. También proliferan los trucos para saltárselo. Los clientes asiduos al local en la céntrica esquina de 23 y L, en El Vedado habanero, prefieren marcar en la "cola de los fallos", la fila donde aguardan quienes confían que varios de los usuarios con reserva no vendrán.

"Ya empezó el negocio de los custodios. Esto nunca va a cambiar aquí", expresó un hombre que se quejaba del área de parqueo para vehículos -bajo el sol- en el que debían esperar para entrar. "Es evidente que les conviene tener esta cola escondida aquí atrás, para que no veamos los colados que por unos pesos pasan sin llamar ni esperar".

También hubo quien supo de la obligación de una reservación solo al llegar al lugar. Como una señora que se sorprendió al saberlo. "No inventan nada bueno, todo es poner a pasar trabajo al pueblo. Soy de San Miguel del Padrón y no tengo teléfono, entonces si estoy por aquí y se me ocurre tomarme un helado ¿Debo ir a mi casa y pedirle a la vecina que me preste el teléfono para reservar?"

La mujer calculó mentalmente sus posibilidades a partir de la decena de personas que esperaban y desistió del helado: "Me voy, aquí hay mucha gente en lo mismo, si nadie falla a la reserva entonces solo habré hecho la cola y cogido sol por gusto".

