Dos heridos en el derrumbe de un edificio en la calzada de Diez de Octubre, en La Habana

La Habana/Al menos dos personas resultaron heridas la noche del sábado en el derrumbe de un edificio familiar, el número 552 en la calzada de Diez de Octubre, cerca de la esquina de la calle Santa Irene, en La Habana. En una visita al lugar la mañana de este domingo, varios vecinos contaron a 14ymedio que las lesionadas fueron una mujer adulta y una adolescente de 15 años.

Según el testimonio de algunos de los residentes en la barriada, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Dr. Miguel Enríquez, conocido como La Benéfica. Algunos también aseguraron a este diario que se trataba de una de las familias que habían ocupado el inmueble que se encontraba abandonado debido a su deterioro, aunque 14ymedio no pudo corroborar esa información.

Varias imágenes del suceso, ocurrido al interior del edificio en pleno apagón nacional, fueron compartidas en redes sociales. En los videos destaca la presencia de un carro de bomberos así como de una ambulancia, oficiales de la Policía y varios paramédicos que trasladan a una de las lesionadas en una camilla.

Esta mañana, los vecinos de la calzada estaban reunidos en torno a una mujer que conversaba con ellos con una lista en la mano. Un agente de la policía política, en moto y vestido de civil, vigilaba de cerca el trámite, dirigido a inscribir a los damnificados, con sus pérdidas, y prometer alguna ayuda o albergue temporal.

La presencia de las autoridades no frenaba las críticas de quienes residen en el barrio y observaban de lejos la escena. “Uno no se puede ni tirar [a la calle a protestar] porque hay mucha represión. Pusieron la ley esa con la que no se puede ni criticar esto en redes sociales. Y ese derrumbe, que en medio del apagón te caiga el techo encima…”, lamentaba otro vecino.

Además de la situación del inmueble, la atención de los residentes está centrada en conseguir hielo para conservar los alimentos y agua para consumir mientras dure el apagón.

En un video difundido en las redes sociales por vecinos del edificio se ve a varias personas reunidas en torno al camión de bomberos que brindaba, junto a los vehículos que transitaban la calle, la única luz de la zona.

En el vertedero improvisado en frente del edificio, un buzo rebuscaba la basura sepultada debajo de los escombros que cayeron del inmueble.

Los derrumbes en La Habana son una realidad a la que los cubanos han tenido que acostumbrarse. Especialmente en los barrios más antiguos, el temor a que un techo se desplome o una fachada comience a desprenderse se agudiza si hay un temporal o se acerca un huracán.

A mediados de febrero, un edificio situado en la calle San Bernardino, entre Durege y General Serrano, en la barriada de Santos Suárez, Diez de Octubre, se desplomó dejando a una decena de familias sin techo.

Los vecinos amontonaron en la orilla de la calle las pocas pertenencias que habían logrado extraer entre los pedazos de muro mientras varios empleados estatales demolían con una grúa la cuartería de tres plantas. El edificio había sido declarado inhabitable, según los vecinos, pero sin tener otro lugar al que ir muchas familias seguían residiendo en él.

A finales de junio de 2024, cuando La Habana vivió varios días de tormenta, al menos 19 edificaciones sufrieron derrumbes parciales o totales, según pudo averiguar este diario.