La hija de 'Che' Guevara ataca a las 'mipymes' y las acusa de "facilitar la entrada de drogas" a Cuba

Madrid/Aleida Guevara, la mayor de los hijos de Ernesto Che Guevara y su esposa Aleida March, declara la guerra a las mipymes en una entrevista con el medio italiano Il fatto quotidiano publicada este sábado y en la que acusa al sector privado de favorecer el tráfico de estupefacientes. “Las mipymes entrañan riesgos de seguridad, porque pueden facilitar la entrada al país de drogas u otros bienes ilícitos. Hay que intensificar los controles por parte de los CDR (Comités de Defensa de la Revolución)”, pide la hija del guerrillero argentino.

Su mayor crítica, no obstante, no es esa, sino el aumento de las desigualdades, que les atribuye. “Si bien el objetivo inicial no estaba equivocado, es decir importar materias primas del exterior para producir bienes en Cuba y revenderlos a precios baratos, estas actividades están creando problemas porque muchas veces importan directamente bienes comprados en dólares, que convertidos a pesos cuestan demasiado para el pueblo cubano", considera.

Pediatra de profesión, Guevara no duda en hacer unas recomendaciones sobre cómo resolver este problema económico que, a su juicio, han creado los privados, aunque la receta no es nueva: “Regulando los precios, ante todo”, considera. “Los profesores, los médicos… necesitan salarios más altos, pero lo primero es regular los precios”, resuelve. Además, pide al Gobierno que actúe de inmediato.

Guevara, a sus 63 años “continúa ejerciendo la medicina sin dejar de lado su papel como embajadora de facto de Cuba ante el mundo”, cita el diario. No en vano, en la entrevista anuncia que el pasado febrero participó en el Foro Social Mundial en Nepal representando a la Isla y que a finales de este mayo estará en Corea del Sur. "Es la primera vez que invitan a un comunista a hablar", dice sonriente, aunque no revela el acto al que está convocada.

Seúl y La Habana anunciaron en febrero de este año el restablecimiento de sus relaciones, que se rompieron en 1959 con la llegada de Fidel Castro al poder, y este mismo lunes han confirmado el comienzo de negociaciones formales para la reapertura de embajadas. Aunque los años habían suavizado ligeramente la situación –especialmente desde la etapa conocida como deshielo, en que las tensiones entre EE UU y Cuba se relajaron–, y en 2016 dieron comienzo algunos intercambios económicos en materia tecnológica y energética, el escenario diplomático se mantenía intacto.

Con el nuevo contexto, la presidencia surcoreana anunció que había potenciales áreas de colaboración y se refirió en concreto a los recursos naturales de la Isla, aunque también a otras áreas, como la biotecnología y la investigación.

En cuanto al análisis sobre la actual situación económica de la Isla, Guevara no usa paños calientes en la descripción. “Estamos viviendo una crisis económica brutal”, afirma. Sin embargo, el análisis es, como mínimo, equivocado. “Tuvimos que conseguir nuestras propias vacunas, porque nadie nos las daba ni nos las vendía”, señala. Las explicaciones sobre por qué Cuba desarrolló sus propias vacunas las han dado el propio Gobierno, las autoridades sanitarias y los directivos de las empresas de medicamentos.

La Habana declaró que el costo de las vacunas en el mercado libre era demasiado elevado, mientras que elaborar su propia fórmula le permitía ahorrar, inmunizar a la población tal vez más tarde que otras naciones pero a mayor ritmo, y le garantizaba la “soberanía”. Además, Cuba rechazó acogerse al mecanismo de cooperación internacional Covax, cuyo objetivo es proveer de vacunas a países de bajos ingresos gracias a donaciones de los más ricos y distintas organizaciones. Aunque el sistema fracasó en parte por el lento ritmo de entrega de las dosis, La Habana no podía preverlo cuando se negó rotundamente a formar parte de él. Por último, la Isla sí recibió vacunas de uno de sus socios, China, que aportó su fórmula Sinopharm con la que fueron inmunizados algunos cubanos.

Guevara también se aparta de la verdad cuando analiza los problemas del turismo, del que asegura que “no ha vuelto a los niveles prepandemia porque el mundo no se ha recuperado. Estamos en una situación de crisis general y los precios de los viajes son altos”, agrega. La realidad es que la Organización Mundial del Turismo dio a principios de este 2024 por cerrada la crisis del sector tras el covid-19, después de que en 2023 se alcanzase el 88% de las cifras de 2019. Eso, en términos generales, porque las potencias del turismo ya han rebasado de largo los niveles de esa fecha. En Europa, España cerró el año con un 1% más de viajeros internacionales que en 2019. En el continente, México y República Dominicana exhiben cifras de récord mientras Cuba se hunde.

Guevara lamenta la pérdida de divisas que supone esto para el país y su contribución en la depreciación del peso –”que ya no está respaldado por el peso convertible”, lamenta–, pero confía en que China y Rusia aporten nuevos viajeros que faciliten la recuperación.

"Si hablo de Fidel me emociono"

La hija del guerrillero argentino no pierde la oportunidad de dejar clara la influencia del líder de la Revolución en su vida –"si hablo de Fidel me emociono"– y lo extrapola a todos los cubanos cuando sostiene que muchos lo echan de menos, pero elogia la figura de su actual sucesor no tanto por lo que hace sino por ocupar un espacio que, para ella, es imposible de llenar. “No tiene sentido hacer comparaciones: reemplazar a Fidel es demasiado difícil, simplemente permanecer en su lugar es un acto heroico”.

Por ello, llama al pueblo a apoyar al mandatario y recuerda que la Constitución aprobada en 2019 es fruto de un proceso popular. “Por lo tanto, no hay marcha atrás: el Gobierno cubano es un gobierno del pueblo, no de las elites".