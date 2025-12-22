Los hospitales cubanos siguen desbordados aunque la incidencia del dengue cae casi cinco puntos

Sancti Spíritus / La Habana/El hospital Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus sigue entre la espada y la pared. "Aquello es un colapso en su totalidad", cuenta Sandra, una espirituana que recientemente tuvo que llevar a mi abuela al centro, por un caso de chikunguña que se estaba complicando. "Eso es un sálvese quien pueda: no hay reactivos, no tienen cómo detectar nada y todo es a ojo", afirma.

La joven afirma que la mayoría del personal médico es muy joven y trabaja a toda presión. "Ya sobre las 3 am decidimos llevárnosla, porque no tenían un diagnostico y ya estaban buscando enfermedades sin sintido, y nosotros estabamos claro que era el virus, porque en mi barrio fue como una plaga que se esparció rápidamente", lamenta. La visita la dejó impresionada por la cantidad de pacientes que atendían los médicos, los comentarios de quienes perdieron a algún ser querido y los casos de corrupción que se podían ver allí mismo. "Hasta 3.000 pesos una bolsa de suero por la izquierda, porque solo se asigna solo una, o dos en caso extremo, de cloro sodio para hidratar", dice.

La realidad aún es esa, aunque los casos comienzan a remitir estadísticamente. Este lunes, las autoridades sanitarias afirmaronque la epidemia parece que va a tener "un transcurso muy positivo" en las próximas semanas, "hacia el control" de ambas arbovirosis. En caso de confirmarse, se cumpliría la premisa que anunciaron en noviembre, según la cual diciembre es un mes en el que tradicionalmente bajan los contagios por este tipo de enfermedades.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, aseguró en declaraciones a la televisión estatal que la pasada fue la octava semana consecutiva con cifras a la baja en la variable clave, los casos nuevos de síntoma febril inespecífico (la fiebre elevada es el primer síntoma de las dos enfermedades).

"La situación es favorable para ambas arbovirosis", aseguró. Además, no ha añadido ningún muerto a las listas, después de que el viernes situó en 55 los fallecidos, tres más que 48 horas antes. Dos tercios de los fallecidos son menores.

Las previsiones apuntan a que los nuevos casos se mantengan estables o desciendan en las próximas semanas "si hacemos lo que hay que hacer", dijo la viceministra sin especificar cuáles son esas tareas.

Peña cifró en 16.214 los nuevos casos de síndrome febril inespecífico detectados en toda la semana previa y dijo además que la tasa de incidencia del dengue se situó en ese período de tiempo en 10,49 por cada 100.000 habitantes (frente al 15,25 de la semana previa).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), que basa sus registros en cifras oficiales, indicó por su parte que en lo que va de año y hasta la segunda semana de diciembre Cuba acumulaba 28.850 casos de dengue y 17 muertes por esta enfermedad, aunque las propias cuenta del ministerio señalaron 18, puesto que de las 55 totales, 37 se atribuyeron al chikunguña.

El acumulado de casos de esta enfermedad se situó en los 48.223 infectados, según la viceministra.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en julio y que las infecciones se habían disparado en septiembre y octubre.

Dos semanas y media antes de reconocer la epidemia, el Gobierno cubano hizo un pedido internacional de ayuda por el huracán Melissa en el que incluyó enormes cantidades de químicos para combatir al mosquito, vector de transmisión del dengue y el chikunguña.

La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido a la grave crisis económica del país, que limita la capacidad de prevención –principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos, para la que no hay materiales ni combustible con el que desplazar a los técnicos–, el control y la atención a los enfermos, por falta de medicamentos y otros insumos sanitarios.