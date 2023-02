La hotelera Meliá logra otro éxito en su pleito por el uso en Cuba de un terreno confiscado

El juzgado español que en mayo de 2021 dictó el sobreseimiento provisional de la demanda contra la hotelera Meliá presentada por la familia Sánchez-Hill, por la explotación de sus terrenos en Cuba confiscados por el castrismo, ha archivado la causa por segunda vez.

La titular del Juzgado de Primera Instancia de Palma que lleva la demanda, informó este miércoles Expansión, da la razón a la estatal cubana Gaviota y declara la falta de jurisdicción de los tribunales españoles en este proceso judicial.

El auto, fechado el 27 de enero y al que el diario económico tuvo acceso, indica que la Justicia española no puede conocer, en sentido jurídico, la confiscación "dado que fue un acto soberano realizado por Cuba a través de sus propias leyes". El Tribunal no se pronuncia sobre su competencia internacional ya que la falta de jurisdicción es motivo suficiente para el archivo del procedimiento, que sienta un precedente en otras reclamaciones basadas en la ley Helms-Burton contra hoteleras españolas.

La familia Sánchez-Hill demandó en 2019 a la cadena balear Meliá por la explotación de dos hoteles, Paradisus Río Oro y Sol y Río y Luna Mares, en unos terrenos que pertenecían a su familia antes de 1959. En esa ocasión, la jueza ya dictó el archivo provisional de la causa por los mismos motivos que ahora, pero los Sánchez-Hill recurrieron ante la Audiencia Provincial (instancia superior) al considerar que el domicilio fiscal de la empresa posibilitaba la demanda.

Los demandantes ampliaron entonces la denuncia al Estado cubano, como propietario de los terrenos, aunque este decidió no personarse. Sí lo hizo, en cambio, Gaviota, a cuyas alegaciones se unió Meliá.

La empresa estatal sostenía en su escrito que Cuba goza de inmunidad de jurisdicción y, dado que la demanda iba dirigida contra la Isla, el privilegio se extendía al resto de demandados. Además, Gaviota añadió que atender la demanda suponía pronunciarse sobre bienes ubicados dentro de Cuba sin efectos extraterritoriales en España, así como algo imposible: pronunciarse sobre actos soberanos de un Estado.

Fuentes de Meliá consultadas por el diario español se limitaron a mostrar su satisfacción con el archivo del caso, en el que la familia reclamaba al menos diez millones de euros por el "enriquecimiento ilícito" de la hotelera.

Sin embargo, el procedimiento ha generado problemas a la cadena, entre ellos la prohibición de entrada en EE UU que pesa sobre Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de la compañía, como consecuencia de la causa.

El directivo, sin embargo, dijo al conocerse aquella medida que no "temblaba" por las presiones que recibía y que su apuesta por Cuba era incondicional. A pesar del severo desplome del turismo en la Isla, que tras la pandemia no logra recuperar las cifras e incluso queda por debajo de las más pobres previsiones, Meliá no ha cedido en su estrategia de expansión.

Además de los 34 hoteles que la cadena balear gestiona en la Isla, los proyectos se reactivan con frecuencia. El más reciente es el acuerdo de diciembre de 2021 con la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos para incluir a sus establecimientos en el turismo sanitario que promueve el régimen, un pacto que ya se está implantando, según dijeron las autoridades en mayo de 2022, para pacientes de hemodiálisis.

Además, a corto plazo está prevista la apertura, aunque sin fecha especificada, de otros establecimientos, como el Sol Caribe Beach en Varadero y el Meliá Trinidad Península, en Sancti Spíritus. Cuando haya inaugurado estos dos, tendrá 36 hoteles, un 10% del total de los que hay en Cuba, y 14.844 habitaciones, el 15,2% de la disponibilidad en la Isla.

