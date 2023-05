"Mis hijos están en los puros huesos", denuncia madre de dos hermanos detenidos en Caimanera

Desde el 6 de mayo, Victoria Martínez Valdivia no tiene vida. En esa jornada, dos de sus hijos fueron detenidos por protestar en las calles de Caimanera, Guantánamo, al grito de "¡Libertad!", "¡Patria y Vida!" y "¡Abajo el sistema comunista!". Desde entonces los hermanos están arrestados "en pésimas condiciones", denuncia la madre a 14ymedio.

Felipe Octavio Correa Martínez, de 26 años, y Luis Miguel Alarcón Martínez, 32 años, llevan más de tres semanas en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones en la ciudad de Guantánamo. La familia los ha visitado en varias ocasiones y "están en muy malas condiciones", describe Victoria Martínez.

"Mis hijos están en los puros huesos, el más pequeño estaba hasta temblando", agrega. "Las primeras veces que fui a visitarlos me di cuenta de que mi hijo Luis Miguel escondía la cara y después supe que era porque con los golpes le habían tumbado dos dientes, casi no podía reconocerlo de tan mal que estaba".

"El lugar de la visita está en unas condiciones que es evidente que están filmando todo lo que hacemos", describe la madre. "Hay una mesa, dos sillas y todo está preparado de una manera que se nota que hay una cámara en algún lugar para grabar lo que conversamos y hacemos mientras estamos ahí".

"He tenido que contratar ya dos abogados, pagué 4.200 pesos por cada uno y eso fue muy difícil para mi familia porque somos personas de bajos ingresos"

Martínez advierte que sus hijos no han contado con todas las garantías procesales: "He tenido que contratar ya dos abogados, pagué 4.200 pesos por cada uno y eso fue muy difícil para mi familia porque somos personas de bajos ingresos. Pero los abogados no han podido ni siquiera hablar con mis hijos".

"Al principio contraté un abogado que después tuve que retirarlo del caso porque en la primera semana no hizo nada por mis hijos", cuenta. "Luego, cuando fui a verlo para mostrarle los videos de la protesta donde se ve que Felipe Octavio y Luis Miguel no habían hecho ningún acto de violencia, me dijo que ellos 'ya estaban embarcados'".

El abogado "ya los había sancionado y decidí retirar el contrato con él. Cómo era posible que ya los había dado como culpables", explica a este diario. "Cuando fui a ver el instructor policial del caso, que es el primer teniente Dailovis Torres, me dio un papel que dice que están siendo procesados por desorden público y a Felipe Octavio le ponen también que lo están procesando por resistencia".

"Le pregunté hasta cuándo van a estar detenidos. Pero me dicen que sus expedientes están en Fiscalía Militar. No sé por qué, porque ellos son civiles ¿Por qué les hacen esto?", reprocha. "No nos dan fecha para el juicio ni detalles de qué va a pasar con ellos, no nos dicen nada, solo nos dan largas, nos quieren entretener".

Martínez considera que tanto tiempo de arresto no se corresponde con lo que hicieron Luis Miguel y Felipe Octavio: "Mis hijos se cansaron, porque aquí en Caimanera nos estamos muriendo de hambre. Los últimos chícharos que nos vendieron por la canasta básica estaban llenos de gorgojos", denuncia. "Ellos salieron a la calle diciendo la verdad y se le comenzó a incorporar el pueblo, que los apoyó. Se quejaban por el mal suministros de la comida, que tampoco hay combustible para las ambulancias. Ellos se manifestaron de manera pacífica, sin armas".

"Ellos salieron a la calle diciendo la verdad y se le comenzó a incorporar el pueblo, que los apoyó. Se quejaban por el mal suministros de la comida, que tampoco hay combustible para las ambulancias"

"Eso fue en la tarde, pero en la noche llegaron los camiones llenos de Boinas Negras y les dieron golpes como si fueran animales", recuerda la madre. "A mi hijo lo arrastraron por tres cuadras. Su hermano se acercó para saber qué le estaban haciendo a su hermano y lo golpearon también. Desde ese día están presos".

"Luis Miguel está casado, tiene a su cargo el hijo de su esposa y dos sobrinos, uno de ellos que sufrió un infarto cerebral", añade. "Nosotros hemos vivido toda la vida en Caimanera, tengo 51 años y nací aquí, mis padres también son de aquí. Tengo bajo mi cuidado a una hermana postrada, que tiene una discapacidad y el arresto de mis hijos me ha complicado más el día a día".

"Por ejemplo, aquí en mi casa no hay agua, mis hijos tienen que cargarla desde lejos para poder bañarnos y atender a las personas de la casa que tenemos postradas en cama", explica. "Yo no quiero ni comer, no puedo dormir, no tengo vida desde ese día que se los llevaron".

En cuanto la situación del poblado guantanamero, Martínez la describe claramente: "Ahora han tratado de calmar la situación en Caimanera surtiendo las tiendas. Trajeron aceite y picadillo. Nos tienen de cola en cola para que no nos quejemos, para que no podamos pensar en otra cosa".

________________________

