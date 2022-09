Ian azota Pinar del Río con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora

El huracán Ian ha llegado a Cuba a las 3:20 am, cuando ha tocado tierra en La Coloma, al sur de Pinar del Río. En ese momento, el ciclón registraba una velocidad de 124 kilómetros por hora y empezaba a llover con intensidad en la provincia. Una hora antes, Ian pasó a categoría 3, cuando sus vientos cogieron una fuerza de 185 km/ h.

La mayor racha de viento se ha registrado en San Juan y Martínez a las 4:10, con 208 km/h y donde también se han registrado fuertes precipitaciones, según el meteorólogo Humberto Raúl Acosta, que cifró en 32 km de extensión el ojo del huracán. Pinar del Río se encuentra completamente a oscuras según la Unión Eléctrica de Cuba, que cortó el servicio de manera preventiva y las lluvias son intensas, aunque La Coloma en este momento está en calma y su cielo despejado después de que volaran cubiertas de algunas viviendas, ventanas y depósitos de agua.

Los evacuados superan los 38.000 en esta provincia, la inmensa mayoría en casas de familiares, además de en 52 albergues habilitados para ello. Según la Agencia Cubana de Noticias, ya se están registrando daños en viviendas y servicios telefónicos.

En las redes sociales, los pinareños hablan de arboles caídos por todas partes y se alertan unos a otros para que permanezcan en el interior de sus casas, una recomendación que también han dado las autoridades ante la fuerza de Ian en la provincia.

"En San Juan y Martínez no existe calma ninguna, muy fuertes aún los vientos. No queda nada vivo por lo q se siente", cuenta un usuario en Facebook. "Aquí en Consolación no hay calma ,los vientos se hacen más fuertes a cada segundo", dice otro. Las localidades afectadas en Pinar del Río son muchas. "Vientos muy fuertes en Viñales ahora. Aterrador se siente. Ojalá y pase rápido", señala uno más.



Según el Centro de Pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología (Insmet), el fenómeno pasará unas cuatro horas por Cuba antes de salir por la costa norte entre Puerto Esperanza (Viñales) y Santa Lucía (Minas de Matahambre), al filo de las 8 de la mañana. Ian se dirige, previsiblemente, hacia Florida y se cree que al llegar al mar volverá a tomar fuerza.

Pasada la medianoche las rachas de viento ya eran fuertes en la zona occidental de la Isla. Las rachas más fuertes se detectaron en Isla de la Juventud, con 111 km/h, superiores a los 100 km/h en tres estaciones de Pinar del Río y 95 km/h en Bahía Honda, Artemisa.

Las inundaciones costeras son fuertes en el sur de Isla de la Juventud, Pinar del Río y Artemisa, pero pueden extenderse a Mayabeque durante la madrugada. Mientras, en La Habana las lluvias comenzaron a caer desde la medianoche, pero hasta este momento son ligeras.

En Artemisa, los municipios de San Cristóbal y Guanajay se quedaron sin electricidad y hay un total de 11 circuitos sin servicio en la provincia, según la empresa Eléctrica. En esta provincia hay al menos 12.000 personas evacuadas en centros especializados y casas de familiares, contó a la prensa oficial la presidenta del Consejo de Defensa de Artemisa, Gladys Martínez Verdecia y se han habilitado teléfonos de emergencia.

