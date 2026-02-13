Se incendia un almacén de la refinería Ñico López en La Habana

La Habana/Una gran columna de humo negro podía verse desde numerosos puntos de La Habana este viernes, elevándose más allá de la bahía de la capital, en torno a la refinería Ñico López, en el municipio de Regla. El incendio se produjo en horas de la tarde y enseguida empezaron a proliferar imágenes en las redes sociales.

El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso confirmó la noticia en sus redes, indicando que se dirigía al lugar, aunque minutos después afirmó: “incendio controlado”. Lo constató también 14ymedio. Menos de una hora después de publicarse los primeros videos por distintos usuarios, la tranquilidad predominaba en Regla.

En la entrada de la refinería, pipas y camiones de combustible entraban con aparente normalidad, aunque aún se observaban bomberos desplazándose en motocicletas.

"No se reportaron muertos ni heridos"

El Ministerio de Energía y Minas aseguró que “se investigan las causas”. Por su parte, el director de la refinería, Maikel David Cabrera Estrada, especificó más tarde que el hecho ocurrió en un almacén que contenía “un producto aditivo en desuso” y que no se propagó a otras áreas, de modo que las llamas no alcanzaron los depósitos de combustible. También aseguró que "no se reportaron muertos ni heridos".

La Ñico López es una de las tres refinerías de Cuba. Se trata de una antigua instalación que fue nacionalizada en 1960 y cuenta con capacidad para procesar tanto el pesado crudo nacional como el petróleo importado. Arrastra, sin embargo, problemas técnicos por su antigüedad y la falta de recursos para su mantenimiento.

El pasado marzo, dos trabajadores de la refinería fueron procesados por derramar 280.000 litros de gasolina regular cuando realizaban la descarga desde el buque a los tanques de almacenamiento. Según informaron entonces los medios oficiales, los empleados fueron sometidos a un juicio penal en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre por el “delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas del Estado”.

El incidente recordó el funesto antecedente que destruyó, en agosto de 2022, la Base de Supertanqueros de Matanzas

El incendio de este viernes se produce en mitad de una crisis energética sin precedentes, agudizada desde la intervención de Estados Unidos en Caracas, el pasado enero, que se saldó con la captura de Nicolás Maduro y la imposición de un Gobierno tutelado en manos de Delcy Rodríguez. Washington no solamente cortó los envíos de crudo venezolano a la Isla, sino que amenazó con aranceles a los países que le suministraran petróleo, como era el caso de México.

El incidente recordó el funesto antecedente que destruyó, en agosto de 2022, la Base de Supertanqueros de Matanzas, la principal infraestructura de almacenaje de combustible, y se cobró la vida de 17 personas, varias de ellas jóvenes pasando el servicio militar obligatorio en el cuerpo de bomberos. El fuego dañó la mitad de la instalación –cuatro tanques de ocho–, con una capacidad de 50.000 metros cúbicos cada uno y, a pesar de que había anunciado su pronta reconstrucción, esta aún no se concreta.