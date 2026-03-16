Se incendia parte del claustro de los Escolapios en Guanabacoa, en disputa por la orden

El templo y la casa donde viven actualmente los padres no fueron afectados, por lo que no se reportaron víctimas

La Habana/Un incendio registrado este domingo en la emblemática iglesia de los Escolapios en Guanabacoa, La Habana, provocó la alarma entre los vecinos. Minutos después del siniestro, 14ymedio pudo constatar que el fuego afectó una parte del antiguo claustro, que perteneció a esa orden hasta 1961, y que los padres han peleado desde hace un tiempo para que se los devuelvan y salvarlo patrimonialmente. Tanto el templo como la casa donde viven actualmente los padres no fueron afectados, por lo que no se reportaron víctimas.

La página oficial en Facebook del propio templo publicó un par de transmisiones en vivo para informar sobre la emergencia y denunciar que el incendio podría haber sido provocado, una acusación de la que también hizo eco un sacerdote de la Orden de las Escuelas Pías, quien escribió en su cuenta minutos después de iniciado el fuego que acababan “de dar candela al antiguo claustro”.

En uno de los videos se escucha la voz de un cura que señala que “lo mismo que hemos denunciado varias que puede pasar, y lo que pasó. Ahora mismo cogió candela el Claustro Antiguo de los Escolapios. Nadie dice nada, nadie hace nada, pero aquí seguimos, hasta que llegue a los cimientos”.

“Lo mismo que hemos denunciado varias que puede pasar, y lo que pasó. Ahora mismo cogió candela el Claustro Antiguo de los Escolapios”

En la comunicación en directo se observan áreas visiblemente afectadas por el fuego, así como la presencia del cuerpo de bomberos que finalmente acudió al lugar para intentar controlar las llamas, que provocaron una humareda que se extendió en buena parte de la zona.

“Parece ser que no va a llegar a más. Solo está enfrente del antiguo claustro. Ahí están los bomberos”. Asimismo, el padre señala que “esto es lo que queda del claustro y lo que parece va a sobrevivir”. Además, dice que espera “que algo pase” esta semana “por el bien de la institución y del Claustro de los Escolapios, porque hemos ido a todos los niveles, se está dando el paso para el tema de la devolución (del predio), pero vamos esperar a ver qué pasa”.

De acuerdo con el periodista Adrián Martínez Cádiz, que trabaja en la Iglesia católica, la orden se encuentra desde hace tiempo en gestiones para recuperar ese espacio para “poner fin al abandono y evitar que continúe el deterioro y la inseguridad en esa parte del conjunto”.

La orden se encuentra desde hace tiempo en gestiones para recuperar ese espacio para “poner fin al abandono”

El comunicador confirmó en un post que la zona incendiada no corresponde a la residencia actual de los Escolapios ni a la Iglesia, aunque sí forma parte de un antiguo espacio que pertenece registralmente a ellos. “Ese inmueble fue nacionalizado por el Gobierno en 1961 y durante décadas fue destinado a otros usos. El más reciente correspondió al Ministerio de Educación de Guanabacoa, que tuvo allí oficinas y aulas”, explicó.

Sin embargo, según el comunicador habanero, desde hace más de un año, ese lugar fue abandonado por el propio Ministerio de Educación “y quedó en un estado de deterioro y vulnerabilidad que ha favorecido robos, vandalismo e intrusiones constantes. Incluso, tiempo atrás, ya se había denunciado que desde esa zona abandonada se había podido acceder para robar en el templo”, como sucedió en octubre del año pasado, donde, además de vandalizar el lugar, se robaron candelabros del Santísimo, de la Sagrada Familia y de otras imágenes, además de ventiladores, bombillos y ornamentos litúrgicos.

La Iglesia de los Escolapios en Guanabacoa es uno de los edificios religiosos de mayor valor histórico y arquitectónico del municipio. El complejo forma parte del patrimonio cultural de la zona y ha sido durante décadas un punto de referencia espiritual para la comunidad.