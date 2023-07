Un incendio en un apartamento de Nuevo Vedado deja dos heridos, uno de ellos muy grave

Juan Francisco Sánchez Freire, de 77 años, resultó gravemente lesionado la mañana de este domingo en un incendio ocurrido en el apartamento 9J del edificio de Factor 821, entre Conill y Santa Ana de Nuevo Vedado, La Habana. Las llamas fueron presuntamente provocadas por el propio hombre, quien habría intentado suicidarse echándose encima combustible y prendiéndose fuego.

Cerca de las 8:00 am los vecinos del inmueble, de 14 plantas y 144 apartamentos, comenzaron a sentir olor a quemado y notaron humo saliendo por la ventana de una de las habitaciones. Varios residentes de los pisos más cercanos se movilizaron hacia el lugar y trataron de apagar las llamas lanzándoles cubos de agua.

En la vivienda, estaban en ese momento, la ex esposa de Sánchez Freire, Luisa, la hija de ambos, Vivian, y el nieto adolescente. El hombre, que ya no vivía en el apartamento, estaba visitando a su familia cuando, según testimonios de los vecinos, intentó suicidarse en una de las habitaciones, posteriormente -ya envuelto en llamas- se dirigió al cuarto de su ex esposa y se le abalanzó encima, lo que le provocó quemaduras también a la mujer.

pic.twitter.com/eqglmahgGU — 14ymedio (@14ymedio) July 16, 2023

El hombre, que ya no vivía en el apartamento, estaba visitando a su familia cuando, según testimonios de los vecinos, intentó suicidarse en una de las habitaciones

Minutos después, los bomberos lograron apagar las llamas y sacaron del apartamento a Sánchez Freire con graves quemaduras por todo el cuerpo. El hombre fue trasladado al hospital Calixto García y también su ex esposa que presenta quemaduras en manos y piernas.

Sánchez Freire fue uno de los constructores del edificio, modelo yugoslavo, que se inauguró en 1985 bajo el sistema de microbrigadas. Tras su divorcio se trasladó a vivir en otra vivienda pero frecuentaba su antiguo apartamento ubicado en el mismo edificio donde está la sede de 14ymedio.

