Un incendio arrasa 700 hectáreas en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt

El Cuerpo de Guardabosques continúa las labores para extinguir el incendio en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt

El área protegida de Guantánamo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, mantiene tres focos bajo control mientras continúan las labores de extinción

La Habana/Un incendio de gran magnitud reportado en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en la provincia Guantánamo, al este de Cuba, devoró unas 600 hectáreas de malezas y cerca de 100 de bosques, informaron este viernes medios estatales.

El fuego, declarado el pasado 27 de junio, ha sido controlado, aunque el Cuerpo de Guardabosques y otras fuerzas continúan trabajando para extinguirlo por completo este fin de semana, informó el delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Guantánamo, Jesús Martín.

Según explicó el funcionario a la emisora Radio Guantánamo, el incendio permanece dividido en tres focos. Las labores de extinción avanzan de norte a noreste mediante la eliminación del material combustible, mientras que la cercanía del río Jaguaní contribuye a frenar su propagación.

Las autoridades investigan las causas del incendio en una zona donde son habituales las altas temperaturas, las tormentas eléctricas y la minería furtiva.

En 2021, los especialistas atribuyeron a la minería ilegal artesanal el mayor incendio forestal registrado en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, que arrasó cerca de 2.000 hectáreas. El área alberga algunos de los mayores niveles de biodiversidad y endemismo del Caribe insular.

El parque, que se extiende por territorios de las provincias de Guantánamo y Holguín, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2001.

El área protegida abarca 70.680 hectáreas, de las que 68.430 son terrestres y 2.250 marinas, y alberga la mayor red hidrográfica de Cuba y el mayor reservorio de agua dulce del Caribe.

El Cuerpo de Guardabosques de Cuba informó el pasado mayo que entre enero y abril se registraron 111 incendios forestales, que dañaron más de 3.174 hectáreas de bosques naturales y plantados. De ellos, 46 ocurrieron en la provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental del país.

La institución advirtió que el 96% de los incendios forestales en la Isla ocurre entre enero y mayo y que, aunque influyen la prolongación del período poco lluvioso y las condiciones meteorológicas, el 90% de los siniestros tiene origen humano.