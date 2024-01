Un incendio en un basurero callejero inunda con humo tóxico el barrio de Nuevo Vedado

Uno de los temores de los vecinos de Nuevo Vedado, en la zona próxima al Ministerio de la Agricultura, se ha concretado este miércoles. Después de semanas de acumularse la basura en la esquina de las calles Santa Ana y Estancia, esta mañana, se desató un incendio en el vertedero y el humo inundó la barriada con numerosos edificios altos.

Los residentes más cercanos llamaron al Cuerpo de Bomberos que terminó apagando las llamas con agua, aunque tras aplacar el fuego los desperdicios siguieron en el lugar. En el momento en que comenzó el incendio, la Empresa de Comunales llevaba 50 días, desde el pasado 14 de noviembre, sin recoger los desechos de este y de los otros basureros más cercanos.

"Esto se veía venir porque tener una montaña de basura así, creciendo todos los días, es un peligro", comentó a 14ymedio una vecina del edificio de 12 plantas ubicado a pocos metros de la loma de desperdicios, en la calle Santa Ana. "En mi casa no se puede ni tener abiertas las ventanas porque las moscas se meten, vienen de toda esta inmundicia y uno termina con ellas posadas hasta en el plato de comida".

"No se le puede pedir a la gente que se comporte con respeto si ya todo esto es un irrespeto a todos nosotros, nos tienen viviendo en la inmundicia como animales"

Otro residente cercano aseguró a este diario que el incendio había comenzado cuando "un hombre que pasó tiró un cigarro encendido" en el basurero. "No se le puede pedir a la gente que se comporte con respeto si ya todo esto es un irrespeto a todos nosotros, nos tienen viviendo en la inmundicia como animales", lamenta.

Otros, sin embargo, apuntan a que el incendio pudo haber sido una manera de "llamar la atención" sobre la necesidad de recoger los desperdicios, una estrategia que ya han seguido los residentes de otros barrios habaneros como Luyanó, donde los vecinos amenazaron con una acción similar si no recogían la basura y tuvieron éxito.

La presencia de bolsas de plástico y otros materiales hizo que el humo que cubrió parte del barrio fuera especialmente desagradable. "Llamé al número de los bomberos y nada más que me salió la operadora me dijo que ya habían reportado el fuego del basurero de Estancia, pero le pedí que se apuraran porque el humo se sentía tóxico, me ardían hasta los ojos", lamentó otra vecina de la zona.

El humo también alcanzó al Ministerio de la Agricultura, una mole de 17 pisos de altura ubicada a pocos metros.

"Estamos rodeados, tenemos este basurero de Estancia y Santa Ana, en Conill hay otro y por la calle Factor avanza el tercero", describe otro residente de la zona. "Ahora vamos a ver si con esto de que hayan tenido que venir los bomberos se le mueve la conciencia a alguien y mandan los camiones para recoger esta asquerosidad".

Por el momento, después de que las mangueras dejaron de echar agua y los bomberos se marcharon, la montaña de desperdicios mantenía sus enormes proporciones, ahora, algo chamuscada y mojada, pero igual de impresionante que en días pasados.

