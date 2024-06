Un incendio en los pisos superiores afecta al edificio Girón, en el Malecón de La Habana

La Habana/Pasado el mediodía de este sábado y ayudados por el aguacero, los bomberos intentaban controlar un incendio en los pisos superiores del edificio Girón, en El Vedado. Del inmueble, ubicado en la esquina de Malecón y F en La Habana, salía una columna de humo, según las imágenes y videos que difundieron vecinos de la zona a través de las redes sociales.

Un residente en las cercanías contó a 14ymedio que el origen de las llamas fue, presuntamente, el cuarto de máquinas de los ascensores, localizado en el último piso. Se desconoce si hay lesionados o víctimas mortales. Este diario constató que los residentes del inmueble comenzaron a salir a la calle tras correr la voz de alarma, sentir el olor a quemado y escuchar las primeras sirenas del Comando de Bomberos.

“Focos del incendio persisten aunque el grueso parece estar controlado. Los bomberos evacúan a los residentes”, publicó el canal Caribe en su cuenta de Facebook al filo de la 1:00 pm junto a imágenes donde se veían las llamas todavía afectando a algunas zonas de la parte superior del inmueble.

Compuesto por dos bloques, conectados por largos pasillos, el Girón se ha vuelto un dolor de cabeza para sus residentes / Carlos Espinosa Betancourt / Facebook

Con sus 17 pisos, el edificio Girón fue diseñado por el arquitecto cubano Antonio Quintana, con el sistema de moldes deslizantes. Los años, la falta de mantenimiento y la cercanía al mar han convertido a lo que una vez fue una joya de diseño en una ruina descascarada, con fragmentos de su fachada desprendidos y muchos daños en su estructura interna.

Compuesto por dos bloques, conectados por largos pasillos, el Girón se ha vuelto un dolor de cabeza para sus residentes que apenas si logran permutar o vender sus viviendas ubicadas en un inmueble con mala reputación por su imagen de ruina moderna. “Esto se ha convertido en un solar vertical, lo mismo se le cae un pedazo que se incendia”, lamentaba este sábado una vecina del piso siete que fue de las primeras en salir.

“Mi hijo me llamó, él vive cerca de aquí y estaba asomado al balcón cuando vio el humo, recogí a mi gato y bajé por las escaleras”, explica. “Y hoy que no hay agua en buena parte de La Habana va a ser más difícil apagar esto”, opinaba. “Nos han dicho que hay afectaciones eléctricas y siguen evacuando a gente que no había podido salir”, explicó.