Un incendio en una subestación de La Habana deja a 20.000 clientes sin luz

El gobierno capitalino admite que el siniestro fue causado por un cortocircuito y que las protecciones de la instalación no respondieron

La Habana/La Habana sumó este jueves otro episodio a la larga cadena de averías que mantienen en vilo al sistema eléctrico cubano. Un incendio en la subestación del Diezmero, en el municipio de San Miguel del Padrón, dejó sin servicio a cerca de 20.000 clientes y volvió a poner bajo los reflectores una instalación que ya había dado señales de fragilidad en el pasado reciente.

La página en Facebook del oficialista Canal Habana confirmó que el fuego en la subestación fue provocado por un cortocircuito y que, además, “las protecciones no respondieron”, según explicó la directora de la unidad de redes soterradas de la Empresa Eléctrica de La Habana. También informó de que unos 130 trabajadores de la Unión Eléctrica fueron movilizados para restablecer el servicio y que se buscarían “alternativas de enlace” para aliviar la afectación en la zona.

Tampoco es la primera vez que el Diezmero enciende las alarmas

Las consecuencias del incidente tienen un alcance territorial amplio. La Empresa Eléctrica de La Habana informó en su canal de Telegram que, “por incendio en la subestación”, quedaron comprometidos repartos como Las Piedras, Bella Vista, Altura de San Francisco, Emilio Mola, Merceditas, San Francisco de Paula, San Matías, Veracruz, María Luisa, Lajas, Alturas del Mirador, Residencial San Miguel, San Juan de los Pinos, Mirta, Las Granjas, La Rosita, La Cumbre, Diezmero, Dolores, Tejas, Florida, Caridad y Núñez, entre otros barrios del municipio.

Tampoco es la primera vez que el Diezmero enciende las alarmas. El 14 de marzo de 2025, otra avería en esa instalación fue señalada por el Ministerio de Energía y Minas como detonante de la caída del sistema eléctrico nacional. Los medios oficiales reprodujeron entonces que una falla allí provocó una pérdida importante de generación en el occidente del país y arrastró al sistema completo al colapso. No se trata, por tanto, de una infraestructura con simples antecedentes de incidentes, sino de un nodo ya vinculado a eventos de alcance nacional.

Lo ocurrido remarca el deterioro de la red, la obsolescencia de las subestaciones y la ausencia de mantenimiento efectivo

La consecuencia inmediata del incidente de este jueves volvió a recaer sobre la población. Detrás de la cifra de 20.000 clientes afectados hay miles de hogares obligados a reorganizar su rutina en función de otra interrupción eléctrica no programada. El lenguaje oficial habla de “alternativas de enlace” y “restablecimiento”, pero la experiencia cotidiana de los cubanos traduce esas fórmulas en apagones prolongados, incertidumbre y desgaste.

El incendio del Diezmero, además, desmonta uno de los argumentos más repetidos por las autoridades: que el problema energético cubano se limita a la generación y a la falta de combustible. Lo ocurrido remarca el deterioro de la red, la obsolescencia de las subestaciones y la ausencia de mantenimiento efectivo en equipos que deberían operar con márgenes de seguridad mucho más altos. Tras el fallo de marzo de 2025, incluso un directivo del sector reconoció públicamente el envejecimiento de los componentes de esa instalación.

El siniestro, además, no ocurrió sobre una red estable, sino en medio de una capital ya sometida a cortes prolongados. Este mismo viernes, la Empresa Eléctrica de La Habana reconocía afectaciones en circuitos de emergencia por la baja disponibilidad de generación, con interrupciones de hasta 15 horas.