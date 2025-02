Con la "inestabilidad" de la canasta familiar, las bodegas se quedan sin efectivo

Los comercios que solicitan el servicio de caja extra no reciben dinero adelantado por el banco para ponerlo en manos de los clientes.

Madrid/A grandes males, grandes remedios, debió pensar el Gobierno cuando inventó la “caja extra”. Las largas colas en los bancos, la falta de efectivo en las sucursales, los apagones que bloquean los cajeros automáticos y las desconexiones que impiden el pago con tarjeta iban a quedar resueltas con esta alternativa. El concepto es sencillo: el cliente va a uno de los establecimientos adheridos, escanea un código QR y hace un traspaso de dinero al local, que –comprobada la validez de la operación– le hace entrega de dinero en efectivo: la panacea para zonas rurales.

Más de tres años después, la idea –que nunca prosperó como se esperaba– funciona peor que nunca. “Si las tiendas y los establecimientos del Gobierno no recaudan dinero, no se puede sacar dinero. Lo último que me dijeron en la tienda de víveres es que ellos están juntando el dinero para pagarle a sus trabajadores, los de Comercio. Los demás nos lo jugamos a dormir en el banco para cobrar 2.000 pesos, si es que hay dinero o corriente”, cuenta una mujer, residente en Nuevitas.

Los comercios que solicitan el servicio de caja extra no reciben dinero adelantado por el banco para ponerlo en manos de los clientes, sino que dependen de lo que ellos mismos recaudan. La medida se aprobó en 2021 pensada para bodegas, puntos de venta de gas licuado y farmacias, aunque más adelante Correos, Casas de Cambio, Cupet y otras empresas estatales han podido acogerse a ella. El incentivo es, básicamente, nulo, ya que el banco paga al local una comisión de 0,5% del saldo del día y un peso por cada operación realizada, pero –a cambio– está haciendo un trabajo de cajero.

La prensa oficial de provincias ha dedicado algunos reportajes esporádicos que dan cuenta de la decepción que ha supuesto este servicio, que ha ido reduciéndose progresivamente. En diciembre, el Banco Central de Cuba anunció que el monto de 5.000 pesos sin límite de operaciones que estaba vigente hasta ese momento quedaba reducido drásticamente: 6.000 pesos, pero una sola vez por semana.

El Gobierno no da por muerto el servicio, pero admite que cada vez se ha limitado más, como indica el reportaje que publica este viernes el diario Granma. La nota da una de cal y otra de arena a la caja extra, contando el caso de dos provincias, Villa Clara, en la que el proyecto progresa adecuadamente, y Granma, donde naufraga sin paliativos.

Juan Miguel Cabrales Perdomo, director de Desarrollo del Grupo Empresarial de Comercio en la provincia oriental, cuenta que, de las 862 cajas extras que se habilitaron inicialmente en la red de Comercio, no llegan a 400 las que siguen prestando servicio. Para el funcionario, la razón es muy clara: el desabastecimiento de los productos de la canasta familiar deja las arcas de las bodegas temblando.

“Independientemente de que la mayoría venda producciones industriales y otros artículos, el momento en que más dinero se recauda es el de la venta de los productos de la canasta familiar, que hoy no tienen una estabilidad, porque llegan de forma fraccionada. ¿Qué trae como consecuencia? Que usted va a solicitar el servicio de caja extra a una bodega y no hay efectivo”, dice al diario oficial del Partido Comunista.

Cabrales Perdomo considera que la idea era buena y nació “como una alternativa ante la carencia de efectivo” pero que “esa situación ha ido cambiando”.

La dirección provincial del Banco de Créditos y Comercio (Bandec) indica que hay 1.298 locales con el servicio, pero que las solicitudes están paradas por “falta de interés de algunos organismos, ante la limitación que tienen con la existencia de efectivo”.

No obstante, la entidad afirma que el incremento de los pagos electrónicos también está detrás de la reducción del efectivo disponible y pone como ejemplo a la empresa eléctrica. El pasado año, el 85% de la facturación fue a través del banco, afirman, por lo que el poco dinero en billetes que tienen se queda para pagar a los trabajadores y no para el público que lo solicita. “Para mí la caja extra ha sido una opción muy cómoda y efectiva, pero hace meses que sacar dinero por esa vía se ha convertido en una misión imposible”, contó a Granma un cliente que extraía efectivo en la empresa de gas y que estaría entre este tipo de casos, ya que el pago de suministros es el que más se ha bancarizado, según han afirmado numerosas veces las autoridades.

Para aliviar, aparentemente, la situación, el reportaje aborda el caso de Villa Clara, donde 2.243 locales ofrecen la alternativa

Para aliviar, aparentemente, la situación, el reportaje aborda el caso de Villa Clara, donde 2.243 locales ofrecen la alternativa. De este modo, los vecinos de la provincia obtuvieron 815.425.000 pesos (unos 2,4 millones de dólares al cambio informal), una cantidad que, afirman sin el dato comparativo, fue muy superior a la del año precedente. En concreto, Santa Clara sobresalió ostensiblemente, con 257.210 operaciones de caja extra (un 45% más que el año anterior), por valor de 681 millones de pesos.

Según el diario, la diferencia abismal entre ambas provincias se debe a que los administradores de los establecimientos del Comercio de Villa Clara efectuaron una labor informativa muy adecuada, que ha promovido la adhesión al programa. Los comerciantes lograron embolsarse 3.745.000 de pesos en comisiones, “nada despreciable”, considera la nota, aunque supone el equivalente a 11.000 dólares entre más de 2.000 establecimientos.

La nota también aborda la corrupción que puede producirse en este servicio, aunque el director de comercio asegura que todo está bajo control. “Hemos tenido algunos casos que han intentado aprovecharse de esta facilidad con fines personales o para favorecer a otros, los que han sido detectados y neutralizados con inmediatez, gracias a la vigilancia que llevamos cada día de este asunto, y a nuestra estrecha relación con el sistema bancario, en el cual queda registrada toda la trazabilidad de las operaciones”, subraya.