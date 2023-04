Por la inflación, los cubanos necesitan más dinero y los cajeros no dan abasto

La aseveración de las autoridades financieras de Sancti Spíritus, a través de la prensa oficial este lunes, de que no hay escasez de efectivo en las oficinas bancarias se topa, una vez más, con los testimonios a pie de calle, que niegan que sea así.

"Voy a ser en esto categórica, nunca ninguna de las entidades del Banco Popular de Ahorro ha dejado de pagar el salario por falta de dinero. Puede que en algún lugar tengan que cobrar el día 7 y lo hayan hecho el 8, pero han cobrado", dijo al diario Escambray María Efigenia Caballero, directora del Banco Popular de Ahorro (BPA) de la provincia, refiriéndose al rumor en las calles de que los trabajadores estatales no van a poder cobrar su salario por falta de efectivo en los cajeros.

Ladys Mora García, empleada del banco, confirmó que ha habido atrasos en algunos pagos y su respuesta da pistas del verdadero problema. El peso cubano vale cada vez menos y y se necesita más dinero, por lo que es preciso reponer cada vez más en los cajeros. "En los bancos nuestros sí hay dinero, pero los montos de salario son muy altos, hay que organizar el tema de las extracciones. Antes teníamos una disciplina, las entidades con 72 horas de antelación llevaban el desglose posible del efectivo que demandaban. Eso hay que rescatarlo", añadió.

La misma explicación sobrevuela todo el texto, que sitúa en 11 los cajeros automáticos del BPA en Sancti Spíritus, muchos de ellos viejos y sobreexplotados, pero operando –sostienen– con normalidad. Esto, dice a 14ymedio un espirituano que reside en la periferia norte de la ciudad, "es sencillamente mentira": "En realidad hay nueve y no están ubicados en todos los pueblos sino en el centro. Por ejemplo, yo tengo que recorrer alrededor de seis kilómetros para llegar a un cajero, y no siempre está funcionando".

"Muchas veces vas y los cajeros no funcionan porque no hay corriente, otras las colas son inmensas o a alguien se le trabó la tarjeta"

María Efigenia Caballero, subdirectora de la entidad en Sancti Spíritus, expuso a Escambray que "el BPA norma que los 365 días del año y las 24 horas del día los cajeros estén disponibles el 85% del tiempo" y que "el resto es para reaprovisionarlos, mantenerlos en línea". Lydia, vecina del centro de la ciudad, lo desmiente: "Entre los apagones y el mantenimiento, pasan la mayor parte del tiempo sin funcionar".

Este diario acreditó que este fin de semana no se podía sacar dinero de los cajeros de la ciudad por falta de disponibilidad de efectivo. Los trabajadores de las entidades afirman en la prensa oficial este lunes que el problema se produce precisamente en esos momentos, cuando no hay alguien disponible para inyectar billetes.

"Hacer un cambio de gaveta lleva tiempo y durante ese lapso se mantienen fuera de servicio. Y se quedaron sin dinero porque las personas hicieron muchas extracciones, como el fin de semana pasado, que coincidió con un día feriado y con los días de pago de salario", aduce.

La funcionaria acepta que faltan en ocasiones los billetes de altas denominaciones, pero afirma que nunca se han quedado sin dinero. "Los niveles de extracción que hoy se producen por la inflación son muy altos para las denominaciones que entregan los cajeros y eso provoca que tengamos que reaprovisionar muchas veces. Eso no es tan complicado en horario laborable, pero cuando se produce los fines de semana los compañeros tienen que venir de sus casas", se defiende.

Otro joven explica que no tiene mucho sentido los argumentos de que sea fin de semana: "Muchas veces vas y los cajeros no funcionan porque no hay corriente, otras las colas son inmensas o a alguien se le trabó la tarjeta. El otro día yo saqué mil pesos y el cajero me los daba en billetes de a diez. Imagínese el bulto de dinero y el tiempo que se tarda en la operación".

