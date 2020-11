La inflación es redonda y viene en un cartón de huevos

Después de dos semanas en busca de huevos, Leonel no tiene más remedio que aceptar la ley de la calle y pagar cada postura a más de cinco pesos.

"Acabo de comprar un cartón de 30 huevos a 175 pesos, cada uno me ha salido a más de 5,80. Si no es un récord, es un buen average", dice Leonel, un vecino de Espada y San Lázaro, en Centro Habana. "Claro que fue en el mercado negro, ya el Estado no te vende huevos por la libre en ninguna parte, al menos yo no los he visto", dijo.

"La gente está loca buscando comida, en las tiendas hay tremendas perreras, mucha gente en la calle buscando, es lo que hay, más nada. Los que venden por Telegram y WhatsApp están todos paranoicos porque no quieren salir en el noticiero", agregó el joven.

En Santiago de Cuba, una ciudad que para muchos era más barata que la capital para vivir, desde hace un tiempo los precios andan disparados y no encuentran un tope.

"Llegué a pagar 150 pesos por 30 huevos en 1997 y ahora la pesadilla se repite y es mayor"

"El cartón de huevos en plena pandemia lo podías encontrar en 100 pesos, pero ahora mismo no aparece. Ni en las tiendas en MLC (moneda libremente convertible) hay porque ayer mismo salí a ver qué encontraba para cocinar y solo había queso y mortadela y carísimos, más nada", dijo a 14ymedio una residente del Reparto Veguita de Galo.

"Yo di hace unos días 8 CUC por un cartón y fui dichosa por encontrarlos al menos en ese precio. Los huevos andan perdidos, solo se ven una sola vez al mes y porque son los que te dan por la libreta, de ahí no te lo vuelves a encontrar a ningún precio", explicó la santiaguera.

El precio es el más alto en dos décadas, según comprobó este diario. Desde inicios de este siglo el cartón de huevos no superaba los 120 CUP, o 4 pesos por cada postura, un indicador básico de la inflación galopante que se está viviendo en la Isla. "Llegué a pagar 150 pesos por 30 huevos en 1997 y ahora la pesadilla se repite y es mayor", advierte un habanero de 68 años.

Pero el cartón de huevos irradia a muchas realidades. Dulceros, vendedores de golosinas, reposteros, los que en sus restaurantes ofrecen recetas empanadas y aquellos que preparan productos para fiestas de cumpleaños o bodas dependen del producto. Una subida de su precio provoca impredecibles consecuencias.

"No sé a dónde vamos a parar con los precios. Una libra de tomate está en 35 pesos, una de pimiento el mismo precio y una ristra de cebolla en 12 CUC. ¡Y no han subido los salarios todavía!"

"Cake de merengue, croquetas y ensalada fría para 20 personas", reza un anuncio en un popular sitio de clasificados. "Ahora está a 150 CUC, hemos tenido que subir el precio porque el huevo está más caro", advierte la comerciante cuando se le llama para conocer el precio. "Compra ahora, aunque el cumpleaños sea la semana próxima porque esto va a seguir subiendo", trata de persuadir a los clientes.

El mes pasado, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, adelantó en el espacio televisivo Mesa Redonda lo que se avecinaba con la "tarea ordenamiento" y la unificación de la moneda. "Lo que va a ocurrir en Cuba es que algunos precios se mantendrán, otros subirán y yo creo que no podemos olvidar también que el ingreso sube".

Por el momento, el funcionario solo ha acertado con sus previsiones en materia de precios.

