El informe de rendición de cuentas de Villa Clara presenta un balance desolador de la provincia

La Habana/El próximo 18 de julio el gobierno de Villa Clara presentará a la Asamblea Nacional su informe de gestión de 2023 y lo que va de año, un resumen que poco alegrará a la cúpula estatal. El fracaso de las políticas alimentarias, casi un año sin agua en varias localidades y el desmoronamiento de la zafra son los puntos más críticos de la provincia. Los funcionarios, no obstante, lo advierten desde el inicio: no es su culpa, sino de la “etapa compleja desde el punto de vista económico y social” que les ha tocado.

Entre los sectores analizados, el alimentario es el que más ha tocado fondo, y el problema tiene su raíz en los campos. En 2023, solo se sembró el 46% de la tierra dedicada a la alimentación y se cubrió en un 32% la demanda de fertilizantes para atenderla. En las parcelas para comida de consumo animal, la siembra cubrió apenas el 62% de las hectáreas destinadas a estos cultivos.

Como consecuencia, la ganadería y la cría de animales de corral también sufrieron el pasado año. El plan de leche de la provincia dejó de percibir 21 millones de litros en 2023 y 1,3 millones en el primer cuatrimestre de 2024. En esos mismos períodos, la entrega de carne vacuna fue, respectivamente, del 66% y del 109%, tras un remonte de las cifras que coincide con el censo de ganado y la prohibición de vender animales.

“Los incumplimientos están dados por la (mala) calidad de los piensos, las ponedoras envejecidas y el atraso en el movimiento del rebaño”

La producción de huevo tampoco alcanzó lo planificado y el pasado año solo se acopió el 78,9% de lo planificado. El dato, no obstante, no sorprende teniendo en cuenta que la malnutrición de las aves fue noticia a finales de ese año en la prensa oficial. En los primeros meses de 2024, sin embargo, la cifra es incluso más alarmante, pues la deuda fue de 4.581.400 unidades. “Los incumplimientos están dados por la (mala) calidad de los piensos, las ponedoras envejecidas y el atraso en el movimiento del rebaño”, admite el documento. La industria pesquera provincial también cerró el pasado año con un 40% de peces dejados de capturar y este año la deuda ya es del 42,2%.

El informe cierra el apartado alimentario con un dato inquietante: “En la zafra azucarera, de un plan de 58.811 toneladas, se han logrado 21.781, para el 37% (...); en las labores de siembra de 5.286 hectáreas sólo se han logrado sembrar 975”, por lo que la próxima campaña tampoco está garantizada.

Otro sector clave, el agua, exhibe indicadores “distantes de lo deseado y de las necesidades reales de nuestra población”, explican las autoridades. Incluso con las inversiones al 100%, cerca de un 30% de la población no cuenta con servicio doméstico y el 38% no tiene alcantarillado. “La situación del abasto de agua y el tratamiento de residuales no es favorable”, añade, especialmente en Santa Clara –donde los ciclos superan los 90 días– y en el poblado de Mataguá, en Manicaragua, donde ya son de 355 días. La peor situación, no obstante, es la de Güinía de Miranda, donde la rotura de la bomba hidráulica detuvo por completo el servicio.

El suministro con camiones cisterna tampoco es una alternativa viable, reconocen, pues en algunos casos la frecuencia del abasto supera las 180 jornadas. En cuanto a la vivienda, en 2023 se edificaron 269 “células básicas habitacionales” –que construye el Estado– de las 653 proyectadas. De ellas, 48 están terminadas pero no son habitables por la falta de servicio eléctrico.

Hasta este abril, el transporte público en la provincia disminuyó su número de viajes en un 27% y en un 34,3% la cantidad de pasajeros que mueve. De las 221 rutas, solo se mantienen funcionando entre 48 y 71, dependiendo de las piezas y el combustible. De las carreteras y ferrocarriles, “solo el 27,8% está en buen estado”.

Otro punto crítico fueron los delitos, especialmente en los campos. En 2023, el 50,5% de los 22.055 hechos delictivos registrados –un aumento de 2.142 respecto a 2022– fueron contra la masa ganadera. Le siguen en la lista los “hurtos otros y robos con fuerza”. Entre estas tres “modalidades” acaparan el 80,7% de la criminalidad en la provincia. También se dieron ese año 100 robos de bodegas, una disminución en relación a los 176 de 2022.

A diferencia de otros sectores, cuyos problemas quedaron pendientes de soluciones o con meras sugerencias, el gobierno de Villa Clara tiene una estrategia clara para combatir, no la criminalidad, sino su percepción por parte de los residentes en la provincia. “Significativo ha sido el impacto en el pueblo de la divulgación de los resultados de las acciones de enfrentamiento, con énfasis en redes sociales de perfiles institucionales y personales de cuadros, de los órganos locales del Poder Popular y en el denominado ‘Fuerza del Pueblo’”, estima el reporte.

La lista de fallas en la gestión sigue, pero queda claro que las autoridades conocen muy bien lo que le impide al territorio avanzar

La lista de fallas en la gestión sigue, pero queda claro que las autoridades conocen muy bien lo que le impide al territorio avanzar. En el caso del sector estatal, donde 17 empresas cerraron 2023 con pérdidas, el déficit de insumos y materias primas, la escasez de combustible, las plantillas de trabajadores infladas y los “precios centralizados”, son el mayor lastre para la economía local, que es un reflejo del estado de otros territorios y del país .

Solo las exportaciones, un sector que el régimen prioriza por su oportunidad de recaudar divisas, se mantienen a flote. Aunque el reporte no desglosa los servicios y productos, el plan se cumplió en un 106,7% en 2023, cuando se recaudaron 1.575 millones de pesos, y en un 126% el primer cuatrimestre de este año, con 487 millones.