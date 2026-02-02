La inseguridad se duplicó el último año en Cuba, “a medida que avanzó la crisis” 

La Habana/La criminalidad en Cuba en 2025 aumentó en un 115% respecto a 2024, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), que recoge estos datos desde 2023. En total, la organización identificó y verificó 2.833 reportes de delitos, frente a los 1.317 de 2024 y 649 de 2023. Si se compara con ese año, la cifra ha crecido un 336,58%.

Desde aquel año los delitos no solo se han sostenido, sino que duplicaron su número en paralelo a la agudización de la crisis económica y social, lejos del discurso del oficialismo, que sostiene que existe un "tendencia a la disminución", como recogieron el portal de la Presidencia y declaraciones del primer ministro Manuel Marrero en 2024 y 2025.

Ese aumento también se tradujo en víctimas, que el pasado año fueron 700 –335 hombres, 213 mujeres, 48 menores y 62 ancianos–, 173 más que en 2024 y 257 más que en 2023.

El índice de asesinatos es la única categoría que mejoró cada año, ya que en 2023 se reportaron 197, frente a 167 en 2024 y 152 en 2025. No obstante, el informe sitúa las muertes violentas en 173, incluyendo los feminicidios, mientras los perpetradores fueron 170, de los que solo cuatro eran mujeres.

Pero eso no significa que se haya alcanzado un entorno más seguro. Por ejemplo, el registro de robos se han multiplicado de manera exponencial, al alcanzar los 1.536 – solo en Matanzas hubo 311, en Granma 220, y Las Tunas 189–. La cifra representa un aumento del 74,55% con respecto a 2024 y del 479,62% en comparación con 2023.

Esta tipología de delito contra la propiedad fue el núcleo principal de la criminalidad monitoreada. Muchos de ellos se concentraron en la masa ganadera (407), aunque los asaltos a propiedades privadas acumulan el mayor número (577), y 327 se produjeron en entidades estatales.

El informe llama la atención sobre el creciente número de hechos relacionados con el consumo de drogas. Se reportaron 437 delitos “asociados a la producción, venta y consumo de drogas”, una magnitud con suficiente grosor para salir de la caja opaca de Otros, categoría en la que entraba antes.

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), que publicó este lunes también su informe, afirma que el mes de enero dejó 87 protestas vinculadas de forma exclusiva a la inseguridad ciudadana. Según su análisis “hubo (...) 21 delitos de latrocinio —robos, asaltos, estafas y saqueos a viviendas o propiedades privadas─ con el agravante de una creciente cantidad de armas de fuego en poder de los delincuentes. Los asaltos a conductores de motos y otros vehículos probaron ser de los más violentos”.

El primer mes del año cierra para el OCC con un registro importante de protestas: un total de 953, incluyendo denuncias y declaraciones críticas, “con una cifra récord de 395 desafíos al Estado policial”. Según el OCC estas entradas a su registro “indican que la captura de Nicolás Maduro,(..) han alentado en la Isla una esperanza creíble de poder librarse” del actual régimen. Entre los hechos más destacados, el informe menciona la pintada con el mensaje “Viva Trump” en un muro de La Habana.