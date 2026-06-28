Inspectores y policías "asaltan" negocios privados para quitarles el efectivo en moneda nacional

Larga cola para retirar efectivo en la sucursal del Banco Metropolitano situada en la esquina de O’Reilly y Compostela, en La Habana.

Los bancos se han quedado sin dinero y las autoridades proceden con estas confiscaciones para pagar supuestamente las pensiones

La Habana/“Unos inspectores llegaron y exigieron entregar todo el efectivo que había en caja”, relata a 14ymedio un testigo de uno de estos operativos que han ocurrido en varias provincias del país. Él lo vio en Holguín, pero otras fuentes hablan de situaciones similares en mipymes de Matanzas y Camagüey. “A cambio, te ponen una transferencia, pero cuando vas a retirar el dinero al banco, no puedes retirar efectivo” de uno de los operativos. “Te ponen una transferencia, pero cuando vas a retirar el dinero, no hay efectivo”.

Las autoridades, que acusan públicamente a las mipymes de quedarse con los billetes, han comenzado a retirar por la fuerza el efectivo acumulado en las cajas de negocios privados y a sustituirlo por transferencias bancarias. Los testimonios describen un procedimiento prácticamente idéntico, ejecutado por inspectores, funcionarios bancarios y agentes de la Policía, que deja a los establecimientos sin dinero para dar cambio, pagar a proveedores o reponer mercancías.

Otra denuncia divulgada este viernes en Facebook describe una situación similar en Matanzas y atribuye la medida a la imposibilidad de pagar las pensiones. “Los bancos en Matanzas se quedaron sin efectivo, no han podido pagar a los jubilados”, comienza la publicación, reproducida posteriormente en numerosos perfiles y grupos.

El texto asegura que el Gobierno Provincial, el Partido Comunista, directivos del Banco de Crédito y Comercio y del Banco Popular de Ahorro, junto con policías e inspectores, están “invadiendo los negocios particulares para intervenir todo el dinero efectivo existente en ese momento en caja”.

Los establecimientos quedan “sin efectivo para operar, ni siquiera dinero para dar vueltos”

“Sin previo aviso para los negocios, los cierran, les invaden, les hacen el conteo de efectivo existente en las cajas registradoras y les obligan a entregarlo todo”, afirma la denuncia. Después, añade, los funcionarios realizan “una transferencia bancaria a la cuenta fiscal del negocio con el mismo monto de dinero efectivo sustraído”.

La publicación sostiene que los establecimientos quedan “sin efectivo para operar, ni siquiera dinero para dar vueltos”, y atribuye la decisión al primer secretario del Partido Comunista en Matanzas y a la gobernadora provincial. También afirma que algunos propietarios que se resistieron fueron amenazados con multas, el cierre de sus negocios o incluso ser detenidos.

El relato de Matanzas coincide con una denuncia realizada por Katia Castello Morgade, una cuentapropista de Camagüey, quien aseguró que inspectores de Finanzas, acompañados por policías y trabajadores bancarios, estaban retirando el dinero de establecimientos privados después de realizar arqueos de caja.

“Durante la inspección cuentan el efectivo y lo depositan o transfieren de inmediato al sistema bancario, dejando los establecimientos sin liquidez”, resume uno de los videos en Instagram.

La emprendedora aclaró que los funcionarios no se apropian directamente del dinero, sino que obligan a ingresarlo en el banco. El resultado, sin embargo, es que el negocio pierde los billetes que necesita para funcionar y recibe a cambio un saldo electrónico difícil de utilizar en una economía donde muchos proveedores solo aceptan efectivo. A ello se suman las dificultades para hacer cobros electrónicos, ya que los apagones impiden estas operaciones durante largas horas.

El Estado exige depositar los billetes, pero los bancos no garantizan que puedan extraerse después

Las autoridades cubanas llevan años tratando de forzar la bancarización de las operaciones comerciales. La Resolución 111 de 2023 del Banco Central estableció límites para los cobros y pagos en efectivo, así como reglas sobre su depósito, extracción y tenencia. La normativa obliga a los actores económicos a depositar diariamente sus ingresos, pero no establece de manera explícita que inspectores y policías puedan retirar todo el dinero encontrado durante una visita, sin dejar siquiera un fondo de caja.

El problema se ha agravado porque la bancarización funciona en una sola dirección. El Estado exige depositar los billetes, pero los bancos no garantizan que puedan extraerse después. La propia prensa oficial ha recogido durante años quejas por la falta de efectivo en cajeros y sucursales, las limitaciones para retirar fondos, incluyendo los salarios, y el rechazo de muchos establecimientos a aceptar transferencias.

Los operativos denunciados parecen responder a una necesidad más inmediata que la disciplina fiscal. Ante la escasez de billetes para pagar pensiones, salarios y prestaciones, el Gobierno estaría recurriendo a las cajas de las mipymes y los trabajadores por cuenta propia como una fuente de liquidez inmediata.

Hasta el momento, ni el Banco Central, ni los gobiernos provinciales mencionados, ni el Ministerio de Finanzas y Precios han informado públicamente sobre esas operaciones. Tampoco han explicado qué norma permite cerrar temporalmente un negocio, contar su caja y sustituir obligatoriamente los billetes por una transferencia que, en la práctica, no puede convertirse nuevamente en efectivo.