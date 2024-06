Las intensas lluvias provocan dos derrumbes en la provincia de Matanzas

Hasta el momento no se han reportado fallecidos, ni lesionados, solo daños materiales en ambos siniestros

La Habana/Dos derrumbes, en menos de 24 horas, han estremecido la provincia de Matanzas. Uno de estos siniestros, ocurrido en una céntrica esquina del municipio Colón, tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde de este sábado en medio de las intensas lluvias que azotan el occidente cubano. El otro desplome ocurrió la noche de este viernes en el poblado de Alacranes, en medio de un apagón. En ninguno de los casos ha habido que lamentar pérdidas de vidas humanas.

En un video filmado por el exprisionero político, de la Primavera Negra, Iván Hernández Carrillo, se ven imágenes de la parte superior de un inmueble en el principal parque de Colón que ha colapsado. El techo, parte de las paredes y de los balcones han cedido ante el peso del aguacero y los escombros se han desperdigado por toda la calle frente al edificio.

“Ese edificio tenía hace mucho tiempo peligro de derrumbe”, detalla Hernández Carrillo. “Las autoridades locales veían todos los días la situación que tenía ese local. Ahora vienen a hacerse los preocupados pero hasta ayer no se ocuparon para que no ocurriera esto. Afortunadamente no ha habido que lamentar pérdidas de vidas humanas”.

Vecinos del lugar detallan a 14ymedio que la edificación alojaba a El Confite, un comercio emblemático del municipio que vivió sus momentos de esplendor en la década de los años 40 y 50 del siglo pasado. En su piso superior se ubicaba la Alcaldía de Colón. Confiscado a sus propietarios tras la llegada al poder de Fidel Castro, en enero de 1959, sus amplios salones pasaron a ser gestionados por el Estado y, con el paso del tiempo, sufrieron el deterioro de su infraestructura y la falta de remodelaciones.

Hasta el momento, la zona del derrumbe está rodeada por residentes en las cercanías que escucharon el estruendo que produjo la caída de parte del inmueble. Han comenzado a llegar al lugar personal de protección, bomberos y algunos dirigentes partidistas del municipio.

El otro derrumbe tuvo lugar la noche de este viernes en el poblado de Alacranes, también en Matanzas, y se sumó a los colapsos estructurales que se han registrado en los últimos días en Cuba, debido a las fuertes lluvias. Los desplomes han dejado hasta el momento un fallecido, numerosos heridos y cuantiosos daños materiales.

La casa afectada por el derrumbe parcial está ubicada en la calle General Betancourt de Alacranes y parte de su estructura se vino abajo, durante un corte eléctrico, debido al peso del agua y las precarias condiciones estructurales en las que se encontraba.

En este caso no se reportaron fallecidos, ni lesionados, solo daños materiales, gracias, en gran medida, a que el propietario de la vivienda no se encontraba en su domicilio en el momento del colapso, según informó en Facebook el reportero de Radio Unión, Hanoi Moreno Enríquez.

Tras el derrumbe, una brigada de la empresa eléctrica llegó a la zona para restablecer el suministro de energía eléctrica. La primera secretaria del Partido Comunista en el municipio de Unión de Reyes, Arlen González, también se acercó hasta el lugar sumido todavía en la oscuridad y con los vecinos reunidos alrededor de la casa afectada.

Tras el derrumbe, una brigada trabajó en la oscuridad para restablecer el suministro de energía eléctrica / Facebook de Hanoi Moreno Enríquez

El derrumbe de esta vivienda no sorprende. En la provincia de Matanzas, como en el resto del país, abundan las casas en regular o mal estado constructivo como cuenta este sábado en un reportaje 14ymedio. La construcción con materiales de mala calidad, la falta de reparaciones y la poca inversión en el sector inmobiliario han dañado seriamente el fondo habitacional cubano.

El peso adicional que dejan los aguaceros sobre la estructura de las viviendas acelera su colapso. Una situación que se ha agravado en las últimas semanas cuando han sido frecuentes las intensas precipitaciones. En las provincias occidentales los últimos días han sido especialmente lluviosos por las bandas de precipitaciones asociadas a la tormenta tropical Alberto.

En las últimas horas se han reportado derrumbes en otros puntos de la Isla entre los que destaca un inmueble con forma de pequeño castillo ubicado en el municipio de Playa en La Habana. Este, luego de las intensas lluvias de las últimas horas, se desplomó en su parte superior como muestran distintas imágenes que se han hecho virales en redes sociales. Con lo que ya se contabilizan, al menos, 19 derrumbes parciales en la capital cubana de acuerdo con fuentes consultadas por este diario.