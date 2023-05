El interminable calvario de los jubilados de Matanzas para cobrar sus pensiones

La falta de trabajadores vuelve a ser noticia en la Isla. En esta ocasión, la protagonista es la escasez de profesionales en las oficinas de Correos que está provocando serios problemas en el cobro de las pensiones, según cuenta este martes el diario de Matanzas, Girón. El medio oficialista atribuye inicialmente el caos a una empleada que lleva enferma largo tiempo y a la que ha sido imposible reemplazar permanentemente, pero la directora de la sucursal deja ver que el problema no es aislado.

"Hay déficit de trabajadores, por eso nos estamos trasladando nosotros, los directivos, a hacer los pagos correspondientes. La solución depende de lo que podamos contratar", expone Ismary Hernández, directora de la Unidad de Correos del barrio de Versalles, en la ciudad de Matanzas, a la que pertenece la oficina del antiguo Centro Médico. Los más de 200 jubilados adscritos a esta sede denuncian que llevan meses sin poder cobrar en tiempo y forma, al igual que las 130 personas que reciben asistencia social en el mismo local.

Los afectados son personas de edad avanzada, muchos de ellos ya con problemas de salud, y que lamentan amargamente las dificultades que supone para ellos soportar las colas durante días. Porque lo peor, coinciden, es que el dinero se acaba y la oficina cierra dejándolos sin cobrar.

"Hay déficit de trabajadores, por eso nos estamos trasladando nosotros, los directivos, a hacer los pagos correspondientes. La solución depende de lo que podamos contratar"

"Está sucediendo desde hace meses", cuenta un jubilado de 89 años entrevistado por el medio. "A las 10 o a las 11 de la mañana aparecen. No es para tener a los viejos, entre ellos yo, tantas horas aquí esperando. Ayer mismo a la una de la tarde dijeron que se había acabado el dinero. Tuvimos que irnos y volver hoy a hacer la cola otra vez, que llegó la compañera a las 11:30 a pagar", afirma.

Todos los testimonios coinciden en señalar la desidia y malos modos con que los trabajadores, cuando están, tratan a los pensionados. "Es ilógico todo este pueblo que viene aquí a las seis y pico de la mañana para hacer la cola, y que sean las 11:30 ya y no aparezca nadie, ni siquiera a dar una explicación. ¿Acaso cuando alguien se jubila ya no merece consideración, no tiene valor?", lamenta un jubilado que trabajó 49 años de su vida.

"Nunca pasé tanto trabajo para cobrar como ahora. Estamos aquí sin desayunar, sin comer nada", protesta otro que, a sus 76 años, se siente aliviado por no estar entre los más ancianos y cuenta que un amigo de 89 tuvo que ser auxiliado por sus hijos al sufrir un desvanecimiento mientras esperaba en la cola.

"Con una tranquilidad te dicen: 'Se acabó el dinero, me voy'. El que está ahí se va para su casa, y muchas veces los viejitos no tienen ni para tomar un refresco. Es una falta de respeto con nosotros", protesta otro.

El envío de directivos ha permitido que este mes las cosas vayan mejor, aunque todos saben que no es la solución. "Este mes fue mejor, todos cobraron en su tiempo y el pago fue bastante rápido", dice Hernández. "Lo que pasa es, y esto en su momento se les ha explicado a los clientes, que ella como funcionaria tiene otras responsabilidades. Dentro de esas funciones ha ido intercalando el pago a los asistenciados-jubilados", cuenta a Girón Ediesky Bárbaro Ortega Araujo, director adjunto de Correos en Matanzas.

El servicio requiere, añade, cierta capacitación y, no solo eso, hay que ser selectivos por los altos montos de dinero que manejan

Yaneysi Remón Suárez, directora de Operaciones de la empresa, sostiene que ha solicitado personal al Ministerio de Trabajo pero "hasta ahora no ha aparecido absolutamente nadie". El servicio requiere, añade, cierta capacitación y, no solo eso, hay que ser selectivos por los altos montos de dinero que manejan. "En mayor cantidad a raíz de la Tarea Ordenamiento y de estos incrementos salariales. La institución maneja millones de pesos", arguye.

"Correos mueve inclusive más dinero que un banco en un día determinado", añade, pero tampoco los salarios que se ofertan son muy atractivos. La funcionaria expone que un cartero está ganando actualmente 2.600 pesos. "Cualquier persona en otra entidad –dígase banco, Etecsa, nuevos actores económicos– gana mucho más que un cartero, que está ocho horas al sol, dando pedales, ofreciendo el servicio", explica.

Por si fuera poco, no hay gomas para las bicicletas, lo que imposibilita los desplazamientos.

Tampoco hay soluciones a corto plazo, reconocen los directivos. La funcionaria que lleva tres meses multiplicando sus funciones deberá ayudar en el pago, y aunque afirman que "las gestiones no cesan" y que intentan que los salarios aumenten, una de las propuestas más avanzadas pasa por movilizar a quienes hacen el servicio militar.

"Cuando la avalancha grande de bultos de la paquetería internacional, que se cerró la frontera y las personas optaron por envíos a través de la vía marítima, el Ministerio de las Fuerzas Armadas nos ayudó. Hicimos contrato con ellos, con muchachos que estaban pasando el Servicio Militar. Estamos llamando a eso también, a retomarlo", dice Ortega Araujo.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.