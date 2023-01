El dueño del intrigante hotel Tribe Caribe, promotor del concierto en el parque Trillo

El parque Trillo de La Habana, en el corazón del barrio de Cayo Hueso, albergó la noche de este martes un concierto en homenaje a los músicos Chano Pozo y Juan Formell, como parte de la 38ª edición del Festival Jazz Plaza.

Nada tendría de particular el evento, si no fuera porque estuvo fuertemente vigilado por policías y agentes del Ministerio del Interior y porque lo organizó nada menos que Andrés Levín, uno de los dueños del intrigante hotel Tribe Caribe, con sus precios desaforados en el corazón de un barrio humilde de Centro Habana.

Inaugurado el pasado diciembre con una fiesta en la calle, el establecimiento, sobre el que corren todo tipo de rumores, incluyendo la intervención de Mariela Castro, hija del ex presidente Raúl Castro, no presenta movimiento de turistas, aunque su página web tiene abiertas las reservaciones. El restaurante, en su planta baja, tiene las ventanas tapadas con tablas que no permiten mirar hacia el interior.

"Sí hay siempre muchachos del barrio que se van turnando en la puerta", cuenta a este diario una vecina, quien también ha visto actividad de trabajadores de la limpieza en los cuartos.

La semana pasada, a través de sus redes, Tribe Caribe anunció el evento Misa pa' Chano Pozo y Juan Formell, como parte del Festival Jazz Plaza, que se celebra en la capital hasta el 28 de enero. En sus palabras, "un concierto de jazz en honor a dos artistas nacidos aquí mismo, en el barrio de Cayo Hueso", que contó con la participación de Los Van Van, Alain Pérez, Pedrito Martínez, Alexander Abreu, Cucurucho Valdés y otros "invitados especiales".

El propio Andrés Levín, productor musical nacido en Venezuela y con pasaporte de EE UU, conocido en Cuba por participar en distintos proyectos culturales oficiales, además de por su matrimonio con la cantante cubanoamericana Cucú Diamantes, subió al escenario este martes.

"Aunque no es cubano siente como muchos cubanos, y está aquí para hacer por la cultura cubana, por la música cubana", dijo Mario Pijuán, actor de Vivir del cuento, que fue el encargado de presentarlo. Levín respondió que Cayo Hueso es uno de los barrios más interesantes en los que ha vivido "y por eso me mudé para acá".

Los presentes en el concierto, casi todos residentes del barrio y algún que otro extranjero, llenaban el parque.

Alrededor, dispusieron 12 carpas para vender alimentos y bebidas –seis privadas en la calle San Miguel y otras seis estatales en Aramburu–, a precios inalcanzables para el cubano medio: botellas de bebida a 1.600 y 1.700 pesos, cerveza Cristal a 220, completas de comida hasta 455 pesos.

Mientras el público iba calentándose con el alcohol, por la pantalla gigante del escenario iban pasando íconos de la cultura cubana nacidos en Cayo Hueso, como Moraima Secada, Juan Formell, Elena Burke, Los Zafiros, Omara Portuondo, César Portillo de la Luz o Yomil, además del ahora fallecido Historiador de la Ciudad Eusebio Leal. Todo, filmado por cámaras profesionales de televisión y fotógrafos acreditados.

A la mañana siguiente, tras comenzar a desmantelar el escenario, el parque Trillo ha vuelto a ser el centro del mercado negro de Cayo Hueso, el espacio donde hacen una pausa los residentes del barrio entre dos colas para comprar comida, y el punto de encuentro de los jóvenes que, en sus conversaciones, planean cómo saldrán de la Isla.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.