Una investigación alerta sobre la injerencia del régimen cubano en Colombia durante el Gobierno de Petro

La Habana busca reproducir en Colombia un modelo de influencia ya aplicado en Venezuela y México.

El estudio de la Universidad Sergio Arboleda revela que las vacunas prometidas por La Habana y una exportación de arroz nunca se concretaron

Madrid/El régimen cubano extendió durante el Gobierno de Gustavo Petro su influencia sobre distintas instituciones colombianas mediante acuerdos de cooperación en sectores como la salud, la agricultura, la educación y la cultura, según una investigación del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, con sede en Bogotá.

El estudio, titulado La cooptación silenciosa del Estado colombiano por parte del régimen cubano durante el Gobierno de Gustavo Petro, sostiene que esos vínculos forman parte de una estrategia de injerencia progresiva de La Habana, presentada públicamente como “colaboración bilateral".

La investigación, iniciada en 2025, ya ha tenido dos entregas y está en preparación una tercera con los resultados completos. Sergio Ángel, director del Programa Cuba, explicó en una entrevista con Martí Noticias que el equipo solicitó información a distintas dependencias estatales mediante derechos de petición.

“Una de cada tres instituciones en Colombia celebró algún tipo de acuerdo con algún tipo de institución cubana”, aseguró Ángel, quien calificó el dato de “alarmante” al compararlo con gobiernos anteriores y al analizar el contenido de las colaboraciones.

Uno de los hallazgos más relevantes es el de las 2.000 vacunas contra la fiebre amarilla que el régimen cubano anunció que donaría a Colombia durante una crisis sanitaria

El investigador señaló que el acercamiento entre Bogotá y La Habana fue menos visible que en otros países de la región, debido a que Colombia no recibió durante estos cuatro años las habituales misiones médicas cubanas. Sin embargo, los vínculos se desarrollaron a través de otros programas y convenios institucionales.

Uno de los hallazgos más relevantes es el de las 2.000 vacunas contra la fiebre amarilla que el régimen cubano anunció que donaría a Colombia durante una crisis sanitaria. La oferta fue difundida por la Embajada de Cuba y celebrada públicamente por la entonces canciller colombiana, Laura Sarabia.

No obstante, una respuesta del Ministerio de Salud obtenida por los investigadores confirmó que las vacunas nunca llegaron. La Embajada cubana tampoco ofreció una explicación cuando fue consultada por el diario El Espectador, según relató Ángel.

Para el director del Programa Cuba, el anuncio permitió a La Habana proyectar una imagen de solidaridad y crear la apariencia de una cooperación recíproca, aunque la ayuda no se materializara.

“Lo importante no es enviar las vacunas, sino demostrar que ellos tienen una relación de colaboración”, afirmó Ángel. A su juicio, esos anuncios sirven para justificar posteriormente el envío de recursos colombianos a la Isla.

La investigación también examinó una supuesta exportación de 300 toneladas de arroz colombiano a Cuba

Colombia remitió desde Cartagena un cargamento de 100 toneladas de ayuda humanitaria con alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, paneles solares, materiales eléctricos y artículos para el hogar. La operación estuvo a cargo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional.

“No existe bidireccionalidad en este tipo de relación”, sostuvo Ángel, quien considera que el régimen cubano obtiene recursos, respaldo diplomático y legitimidad política a cambio de aportes que, en algunos casos, se limitan a anuncios propagandísticos.

La investigación también examinó una supuesta exportación de 300 toneladas de arroz colombiano a Cuba. La Agencia de Desarrollo Rural difundió la operación en sus redes sociales y la presentó como una oportunidad comercial para los productores del departamento del Meta.

Sin embargo, una respuesta oficial indicó que el importador cubano nunca fue habilitado, por lo que la exportación no llegó a realizarse. Pese a ello, según Ángel, los productores colombianos recibieron el pago correspondiente.

“¿Quién pagó por ese arroz?”, cuestionó el investigador. De acuerdo con el estudio, los fondos habrían salido de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, adscrita a la Presidencia.

La publicación coincide con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebra este domingo en Colombia

El caso, añadió, muestra que una operación presentada como exportación comercial pudo terminar en desvío de recursos públicos colombianos con fines desconocidos, mientras el régimen cubano obtenía beneficios propagandísticos sin asumir el costo de la compra.

Otro de los acuerdos analizados es la participación cubana en CampeSENA, un programa del Servicio Nacional de Aprendizaje destinado a campesinos y trabajadores rurales. Ángel cuestionó que Cuba, un país que importa la mayor parte de los alimentos que consume y atraviesa una severa crisis agrícola, sea presentada como “referente agroindustrial” para Colombia.

El estudio también identifica colaboraciones en educación y cultura, aunque los detalles serán incluidos en la tercera entrega. Los investigadores aseguran que varias dependencias respondieron de manera incompleta y que tuvieron que presentar nuevas solicitudes y acciones de tutela para obtener la información.

Ángel sostiene que el Gobierno de Petro representó apenas una primera etapa de la estrategia cubana en Colombia. Según su análisis, La Habana busca reproducir un modelo de influencia ya aplicado en Venezuela y México, basado en alianzas políticas, convenios estatales y ayuda económica.

La publicación coincide con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebra este domingo en Colombia. Más de 41 millones de ciudadanos están convocados a escoger al sucesor de Gustavo Petro entre el izquierdista Iván Cepeda, candidato de la continuidad oficialista, y el derechista Abelardo de la Espriella. El resultado determinará también, según los autores del estudio, si se mantienen o revisan los acuerdos establecidos con La Habana durante los últimos cuatro años.